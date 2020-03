VIDEO: Do piškotové rolády propašovala maliny, pistácie i bílou čokoládu

Není vůbec snadné upéct piškot nadýchaný pořádným objemem vzduchu, stejně jako upéct ho tak, aby při rolování nepopraskal. A to mají dnešní hospodyňky k dispozici pečicí papír, naše babičky na to používaly utěrku.

Zvládli byste její přípravu se vším všudy za hodinu a půl? Přesně tolik času totiž na ni měli amatérští cukráři v semifinále soutěže Peče celá země. Zvládli to všichni, přece jen se nízký piškot na roládu peče jen 10 minut. A Mirka van Gils Slavíková a Josef Maršálek mohli hodnotit, kdo se s tímto úkolem popral nejen po technické a chuťové stránce, ale kdo umí i zdobit jako profík.

„Když slavíme narozeniny nebo svátek, vždycky nám babička dává na výběr, zda dort či roládu. Takže když už je předortováno, volíme roládu. A kombinace bílé čokolády s malinami se u nás stala jednou z těch nej,“ popsala Anička, odkud čerpala inspiraci pro svou roládu kombinující piškot s vločkami a pistáciemi, bílou čokoládu a maliny. Porotu nejen její chuť příjemně překvapila. A vy si ji také můžete zkusit upéct.

Pistáciová roláda s malinami a bílou čokoládou krok za krokem

Na piškot potřebujete:



5 vajec

4 polévkové lžíce horké vody

100 g moučkového cukru

50 g polohrubé mouky

50 g pražených ovesných vloček

špetička prášku do pečiva

2 polévkové lžíce studené vody

200 g pražených nesolených loupaných pistácií

Pistáciová roláda od Aničky

Vyšlehejte žloutky s moučkovým cukrem a horkou vodou do pěny. Přidejte mouku s práškem do pečiva, špetkou soli, praženými posekanými vločkami a rozmixovanými pistáciemi (některé detaily přípravy jsou vidět na videu). Nakonec zlehka vmíchejte tuhý sníh z bílků a studené vody.

Těsto rozetřete na plech s pečicím papírem a pečeme na 190 °C 10 až 12 minut, poté sundejte z plechu i s papírem a nechte asi minutu zchladnout. Překlopte na čistý plát pečicího papíru a sloupněte papír, na kterém se roláda pekla. Pak ji stočte i s čistým papírem, nechte vychladnout a mezitím si připravte malinovo-citronový krém a krém z bílé čokolády

Na malinový krém (Raspberry Lemon Curd) potřebujete:

2 vejce

250 g malin

150 g cukru krupice

1 citron (šťáva i kůra)

125 g másla

Do menšího hrnce dejte 250 g malin, šťávu a kůru z jednoho citronu a vařte na mírném ohni asi 5 minut. Rozmíchejte v misce 2 vejce s cukrem krupice, vaječnou směs přimíchejte k malinám, rozšlehejte metlou a dejte vařit do zhoustnutí. Odstavte, přeceďte přes sítko a dejte vychladit do lednice.

Na krém z bílé čokolády si připravte:



250 g mascarpone

1 a půl kostky změklého másla (375 g)

200 g bílé čokolády

4 až 5 polévkových lžic cukru moučka

125 g větších malin

2 polévkové lžíce kokosu

Rozpusťte čokoládu, vyšlehejte máslo, přidejte cukr, mascarpone a vše vyšlehejte do hladkého krému. Poté přišlehejte zchladlou čokoládu a kokos.

Vychladlý srolovaný piškot rozviňte, pomažte krémem z malin, rozetřete více než polovinu bílého krému a na kraje vyskládejte maliny do jedné řady (po zavinutí budou tvořit střed rolády). Roládu s krémem pečlivě zaviňte a nechte chvilku odpočinout zavinutou v papíru, ideálně v chladu.

Anička při výrobě čokoládových oříšků, zlacení malin a zdobení pistáciové rolády krémem.

Na dokončení a dekoraci rolády Anička použila



100 g bílé čokolády

zlatou gelovou barvu

Roládu mj. zdobí zlacené oříšky z bílé čokolády, Anička radí si formičky na oříšky vystlat alobalem, aby šly dobře vyklopit. Vnitřek formičky pak natřete zlatou barvou a slabou vrstvou bílé čokolády a dejte ztuhnout do mrazáku. Poté přidejte druhou vrstvou čokolády a opět dejte do lednice ztuhnout.

Ze zchladlé rolády sundejte papír a roládu potřete po celém povrchu krémem. Zbytkem krému roládu dozdobte zdobičkou, poklaďte lehce pozlacenými malinami a oříšky z bílé čokolády.