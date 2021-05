VIDEO: Michelinský kuchař Láďa vaří lidem v bytě. Dezerty hází i na ubrus

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Bytové restaurace už ve světě fungují, neříkám, že ne, ale nevím o tom, že by se to někomu v Praze podařilo rozjet tak jako mně. Měl jsem už přes tisíc hostů, podal jsem víc než deset tisíc jídel,“ říká Ladislav Floreán, původem ze Slovenska.

Vařil mimo jiné u Radka Kašpárka ve Fieldu, nedaleko Londýna v restauraci The Fat Duck, která se pyšní třemi michelinskými hvězdami, nebo ve vídeňském podniku Silvio Nickol se dvěma hvězdami. Nyní se kuchař specializuje právě na vaření v bytě.

K Lacovi, jak si říká, přicházíme na oběd ve čtyřech. Na pražském Smíchově nás čeká prostřený stůl a milý hostitel. „Vařil jsem od pěti ráno,“ vítá nás. Většinu věcí má tedy předchystanou, candáta či kachnu ale bude samozřejmě připravovat během naší přítomnosti.

Jako první dostáváme jím upečené pivní rohlíky s karamelizovaným máslem. Jsou vynikající. Následně začne Ladislav servírovat hlavní chody. Během několika hodin se dozvídáme i řadu zážitků, které kuchař z domácích hostin má.

Někdy se mu sejdou zajímavé kombinace lidí. „Měl jsem najednou hosty z Austrálie, Asie, Evropy i Ameriky,“ vzpomíná.

Zatímco třeba Asiaté většinu času mlčí, Američani prý nezavřou pusu od začátku do konce. „Jednou na Silvestra jsem tu měl dva páry z Kalifornie – jedny demokraty, druhé republikány. Měli značně vypito, byla silvestrovská noc, a začali se hádat o politice. Najednou jsem slyšel, že to eskaluje, všichni zvyšují hlas, už dokonce u toho stolu stáli. Nevěděl jsem, co mám dělat,“ vypráví.

Michelinský kuchař Ladislav Floreán provozuje bytovou restauraci.

Nakonec zkusil taktiku s jídlem. „Uvědomil jsem si, že mám ještě jeden chod. Říkám: zapomeňte na to, mám pro vás fantastickou show, dezert, malování, to jste v životě neviděli. A to mě zachránilo. Od té doby vím, že je třeba lidi v diskuzi o citlivých tématech zastavit, protože oni tím pokazí celý večer. Člověk vaří celý den a práce jde pak do pekla,“ říká.



U nás čtyř ale může mít jistotu, že my se mu tu nepohádáme. Naopak jsme u vytržení ze všeho, co připravil. Ať už z domácí lučiny, netradičně upravené řepy či kachních prsíček na celerovém pyré. A já dokonce překonal odpor a poprvé v životě ochutnal rybu. Jsem Ladislavovi vděčný, že prolomil můj blok. Bylo mi totiž hloupé jídlo odmítnout, a tak jsem zjistil, že ryby jsou vlastně chutné.

Pokud se chcete k Ladislavovi na večeři objednat, stačí se zaregistrovat na jeho webu a čekat, až se ozve. „Poté se bavíme o alergiích a různých potřebách, pokud je lidé mají. Pak přijdou a mají celovečerní zážitek. Není to jen o uspokojení potřeby, že je někdo hladový a potřebuje se najíst, ale sem lidé chodí jako do divadla. Říkám, že je to vystoupení svým způsobem,“ popisuje kuchař Floreán.

Dezert na ubrus

Zatímco dřív jeho klienty byli hlavně turisté, kvůli pandemii koronaviru teď tvoří drtivou většinu zákazníků Češi nebo zde žijící cizinci.

A to už Ladislav chystá překvapení. Roztáhne teflonový ubrus, který nepropouští, kolem připraví několik misek se surovinami a zeptá se, zda je tu někdo odvážný?

V našem případě je to Standa. Navlékne si červenou rukavici a ruku pak drží nad ubrusem. A kuchař začne malovat dezert. Rozhazuje po ubrusu a na ruku švestky, šlehačku, čokoládu, pyré... Jak vidíte ve videu, je to opravdu zážitek. Během chvíle vznikne vyobrazení galaxie.

Ladislav Floreán v bytové restauraci pohostil reportéra Matěje Smlsala a jeho blízké - Jana, Roberta a Standu. Na závěr snědli dezert namalovaný na ubrus.

„Je to vlastně jedlý obraz, který maluju přímo před hosty. Je to velmi zábavná a velká show na závěr, takže lidé většinou odcházejí rozesmátí a díky dezertu i s oslazeným životem,“ popisuje.

Cena za čtyřhodinový večer s desetichodovým menu se pohybuje kolem šestnácti set korun za osobu. Záleží ale od menu a použitých surovin. „Cena se může vyšplhat až na čtyři až pět tisíc, to už záleží na hostech,“ dodává Ladislav Floreán s tím, že vše mají domluvené předem.

Pozn. red.: Videoreportáž jsme natáčeli loni na podzim. Kvůli protipandemickým opatřením omezujícím i restaurace ale Ladislav nemohl zážitek provozovat, proto ji zveřejňujeme až nyní.