VIDEO: Největší fanoušek Miloše Zemana. V pokoji si vylepil 11 tisíc jeho fotek

Když přijíždíme k domu ve středočeské Jesenici, nic nenasvědčuje tomu, co za poklad se uvnitř skrývá. Portrét prezidenta Miloše Zemana na fasádě nás nevítá, vítá nás ale stavební dělník Pavel Kočiš a hned nás vede do svého pokoje.

V něm se nachází šatní skříň, postel, pracovní stůl, konferenční stolek se židlemi a police. Stojí tu i česká vlajka a standarta prezidenta, rozložení nábytku má připomínat prezidentskou kancelář.

Co ale zaujme hned při vstupu, že celý pokoj je oblepený fotografiemi či kresbami. Ty mají jedno společné - na všech je Miloš Zeman. Najdeme tu prezidenta na Hradě, v Lánech, u voleb, při návštěvách krajů, během jednání s politiky, na člunu či na zahraničních cestách.

Sbírka bobtná každý měsíc. „Vždy si na webových stránkách Hradu najdu, co měl Miloš Zeman za akce ten měsíc, a podle toho pak na zpravodajských portálech hledám fotky a stahuju,“ popisuje Pavel Kočiš.

Snímky vždy zmenší na velikost 12 x 7 centimetrů a vytiskne černobíle. Barevné by mu moc lezly do peněz.

Začalo to Klausem Ještě před Zemanem si Pavel Kočiš vylepoval fotky Václava Klause. Ty jsou teď ale schované v rohu ve skříňce. Exprezident ho totiž naštval amnestií, a tak musel ze zdí pryč. Ovšem Zeman tu prý zůstane už napořád. Že by Kočiše náhle něčím naštval, se prý stát nemůže. „A čím, prosím vás? On mě nemůže ničím šokovat,“ říká oddaně jeho fanoušek.

To, co v pokoji vidíme, jsou fotky ze všech možných akcí, které prezident absolvoval od 8. března 2018, tedy od začátku druhého funkčního období. Tisíce fotek z prvních pěti let má Pavel Kočiš schované v polici.

Potýká se totiž s nedostatkem prostoru. Už teď neví, kam další a další snímky lepit. „Když se prostor úplně zaplní, což bude každou chvíli, tak to budu shromažďovat na stole,“ plánuje.

Přece jen tu ale vidíme i barevné fotografie, a to, když zalomíme hlavu a podíváme se na strop. Obdivovatel prezidenta tomu říká čestné místo. Jsou tu společné snímky Kočiše se Zemanem. Setkali se čtyřikrát, nikdy ale v tomto pokoji, což fanouška velmi mrzí.

Naopak každý rok sem jede na návštěvu prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Snímky ze všech setkání jsou také na stropě a také mají privilegium být barevné.

Ovčáček sem jezdívá před Vánoci pro Kočišem vyrobený adventní věnec. Ten, který každý rok vidíme při Vánočním poselství Miloše Zemana, je právě od něj. Uschlé kousky z roku 2018, 2019 a 2020 si nechal vrátit a má je v pokoji vystavené.

Věnce, které Pavel Kočiš vyrábí a od roku 2013 leží na stole, když Miloš Zeman v televizi přednáší vánoční poselství.

Mluvčí hlavy státu sem ale jezdívá i před Zemanovými narozeninami, aby od fanouška převzal dary. „Panu prezidentovi posílám cigarety, bílá vína, ta má nejraději, taky propisky, kravaty, mnou vypěstované okurky Kočišovky, loni jsem mu koupil člun Challenger, tak uvidíme, jestli na něm letos vyjede,“ říká.

Zatím mu dal Zeman vědět, že děkuje. „Velmi mne potěšil například nový člun Challnger, který bude mít přístav na Vysočině, v Novém Veselí,“ píše ve vlastnoručně podepsaném dopise.

Kočiš také každý měsíc přispívá částkou do Nadačního fondu prezidenta Miloše Zemana. „Dřív jsem posílal 500 korun. V roce 2020 jsem si ale za stovku koupil stírací los, vyhrál jsem 1500 a od té doby posílám 750 korun. Možná že to ještě navýším, v práci se docela daří, tak třeba budu posílat tisícovku,“ uvažuje stavební dělník.

Kočiš na oplátku od prezidenta či mluvčího dostává především knihy, dále obrdžel otvírák na dopisy či vstupenku na hradní akci. Nejvíce si ale váží dopisů.

Kravaty nosí fanoušek díky Zemanovi

Kromě fotografií má obdivovatel na stěnách vylepené vlastní kresby prezidenta. Každého čtvrt roku jich namaluje 20 až 30 a všechny pošle na Hrad. Jednu mu Miloš Zeman vždy podepíše a zašle zpět.

Člověk aby se bál otevřít skříň, zda tam na něj prezident taky nevykoukne. Ale ne. Jsou tam ovšem kravaty. „Dřív jsem si je nekupoval. Až od chvíle, kdy se Zeman stal prezidentem,“ říká. Bere si je na focení či na setkání s Ovčáčkem a Zemanem.

Jakmile současnému prezidentovi v roce 2023 skončí mandát, pokoj zůstane oblepený. Novou hlavu státu si vylepovat nebude, neboť nikdo už prý nebude tak inteligentní jako Zeman.

Souhlasí s ním v podstatě úplně ve všem. Jediný rozpor nastal, když prezident při návštěvě tabákové firmy dětem doporučil, aby s kouřením počkaly až do 27 let. To Kočišovi, který kouří od 15, přijde pozdě.