Není kráva jako kráva. Špičkové české steaky běhají po farmách

Rekordy ve spotřebě masa Když se v roce 1948 začala měřit každoroční tuzemská spotřeba masa, snědl průměrně každý Čech ročně jen 1,9 kg drůbežího masa. V roce 2017 to bylo už 27,2 kg.

Celková konzumace masa u Čechů za stejné období vzrostla víc než dvojnásobně. V roce 1948 to bylo 33 kg na osobu, v současnosti kolem 80 kg. A kdy Češi jedli nejvíc masa v poválečné historii? Bylo to v revolučním roce 1989, tehdy každý Čech snědl průměrně přes 97 kg masa. Od té doby spotřeba mírně klesá. Tehdy také došlo k velkému zlomu u hovězího, s revolucí přišel výrazný pokles, který se drží dodnes. Celosvětově se konzumace masa pohybuje kolem 43 kg na osobu, rozdíly mezi zeměmi jsou ale obrovské. Zatímco v Indii je to pouhých 5 až 8 kg, průměrný Američan sní za rok přes 100 kg masa. Živočišná produkce je přitom velice náročná - na čas i energii. Vyrobit kilogram masa znamená spotřebovat 6,5 kg zrní, 36 kg objemového krmiva a 155 litrů vody. Kdyby se celosvětová spotřeba dostala na úroveň USA, pak by pro produkci takového množství byly odhadem potřeba čtyři planety velikosti Země.