Bublanina. Čerstvá bomba přímo ze zahrádky, která je hotová v mžiku

Maliny a ostružiny dozrávají od července do září: záleží na tom, o jakou odrůdu se jedná. Dobu sběru poznáte jednoduše podle barvy plodů. U malin bývá ve většině případů narůžovělá, u ostružin černá.

Maliny chutnají nejlépe v plné zralosti. Maliník plodí až čtyři týdny. Nejlepší však na tom je, na na bublaninu můžete použít v podstatě každé letní ovoce.

Nabízejí se například jahody, ale můžete tu využít i další přebytky ze zahrádky, třeba třešně nebo meruňky, ale hodí se u borůvky, které přinesete z lesa. Cuketkův recept na jeho stránce receptů využívá i zakysanou smetanu, díky níž se bublanina nevysuší a zůstává vláčná.

Suroviny:

300 g malin (popř. ostružin, borůvek)

180 g dortové mouky (nebo jiné hladké mouky)

150 g krupicového cukru

150 g zakysané smetany

120 g rozpuštěného vlažného másla

3 vejce

5 g prášku do pečiva

2 lžičky citronové kůry

1 vanilkový cukr

máslo a hrubá mouka na vymazání formy

moučkový cukr na posypání

Dávka těsta je na formu nebo pekáč o rozměrech cca 23–25×36–40 cm.

Postup:

1. Troubu si rozehřejte na 180 °C. Mouku s kypřícím práškem prosijte do mísy. Do jiné mísy dejte vejce, cukr a vanilkový cukr. Metlou nebo tyčovým mixérem s metlou vyšlehejte cukr do světlé pěny.

2. Přidejte citronovou kůru, zakysanou smetanu a mouku. S pomocí stěrky jemně promíchejte. Přidejte máslo (můžete na dvě až tři dávky) a jemně promíchejte, dokud se máslo nespojí s těstem.

3. Směs na bublaninu vylijte do vymazané a vysypané formy. Přidejte maliny a dejte péct do trouby na 30 až 40 minut. Vychladlou bublaninu posypte moučkovým cukrem.