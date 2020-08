Borůvky jsou téměř všelék. Zlepšují paměť, chrání před viry i rakovinou

Tyto malé modré bobulky patří k nejoblíbenějšímu ovoci. A ne nadarmo. Ve srovnání s jinými druhy totiž mají s velkým náskokem nejvyšší schopnost chránit buňky. Maliny a jahody sice disponují také vysokým obsahem ochranných látek, ovšem ve srovnání s borůvkami je zhruba poloviční.

Co všechno dokážou borůvky?

Posilují paměť

Britská studie například dokazuje, že borůvky pomáhají zmírnit první příznaky demence. Když denně sníte hrst borůvek, zlepšíte svou paměť i schopnost koncentrace. Za tento efekt chránící mozek jsou zodpovědné takzvané antokyany, tedy rostlinné látky, které ovoci dodávají jeho barvu.



Chrání srdce

Borůvky také zajišťují zvýšení obsahu monoxidu dusíku v krvi, který rozšiřuje tepny. Pozitivní důsledkem je, že klesá krevní tlak. Už malé množství borůvek denně, například ráno pár bobulí v jogurtu nebo ke svačině, snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Udržují dobrý zrak

Rostlinná barviva těchto plodů chrání jemné cévy v očích před poškozením buněčnými jedy. Předstupně vitaminu A zlepšují přenos zrakových podnětů do mozku a již pochvalně zmíněné rostlinné barvivo antokyan může dokonce zlepšit naše noční vidění.

Brání vzniku vrásek

Borůvky velmi účinně zachycují molekuly, které poškozují buňky, a chrání tak naši pokožku před nepříjemnými procesy stárnutí a patologickými změnami. Kromě toho mají vysoký obsah vitaminů C a E, což má za následek krásnou svěží pleť a méně nevzhledných vrásek. To zní velmi lákavě, co říkáte?

Chrání před rakovinou

Ten, kdo jí denně borůvky, prokazatelně snižuje riziko, že onemocní rakovinou. Alespoň podle některých studií. Opět za to vděčíme barvivům, která bobulky obsahují. Navíc pročišťují střeva a chrání nás před viry, plísněmi a bakteriemi.

Borůvky zpracujte na džem i do moučníků

Lívance s jahodovým a borůvkovým džemem s maximálním množstvím ovoce.

Borůvkový džem můžete připravit čistě z přírodních ingrediencí podle tohoto receptu. Potřebujete jen ovoce, cukr, citrusový pektin a citron:

Nebo rodině připravte obří borůvkový větrník, což je ideální letní moučník.

Obří borůvkový větrník z odpalovaného těsta, ideální letní moučník, který chutná nejlépe úplně čerstvý.

A protože další teplé letní dny nás ještě čekají, připravit můžete dětem i ovocné banánové nanuky, a přidat k nim i maliny nebo právě borůvky: