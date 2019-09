Nemaso, nemléko, nevejce. Zájem o rostlinné alternativy potravin roste

Každý desátý obyvatel Česka ve věku od 18 do 34 let nejí maso, vyplynulo z průzkumu společnosti Ipsos letos v březnu. A je to znát i v­ obchodech. Nejrozvinutější kategorií je mléko z­ rostlinných bílkovin, jehož se loni prodalo za 300 milionů korun. „V současnosti prodáváme kolem 30 tisíc produktů měsíčně,“ uvádí za tuzemskou firmu Nemléko Veronika Dostálová.

Na evropský trh by navíc měla v­ příštím roce dorazit náhražka vajec. Žlutá tekutina z rostlinných bílkovin americké firmy Just už se prodává v USA a vyjde zhruba čtyřikrát dráž než skutečná slepičí vejce.

Nejogurty trhají rekordy

Náhražky potravin z živočišných bílkovin, jako je maso, mléko, máslo či vajíčka, nenechají nikoho v­ klidu. Někdo je nadšeně vítá, jiný pochybovačně kroutí hlavou. Jejich prodeje ale strmě rostou.

Souhrnná čísla pro celý trh zatím neexistují. Společnost Nielsen zmapovala pouze nejrozvinutější oblast tohoto segmentu, a to rostlinná mléka ze sóji, kokosu či mandlí. Za poslední rok se objem jejich prodeje v­ průměru zvýšil o 25 procent.

„Roste i obrat, za poslední rok za rostlinná mléka čeští spotřebitelé utratili více než 300 milionů korun,“ uvádí za Nielsen Lucia Pavlinská s upřesněním, že čísla sledují pouze ve velkých řetězcích s potravinami a drogerií.

Boom přicházející ze Západu je daný souběhem několika věcí. Potraviny na bázi rostlinných bílkovin jsou označovány jako zdravější. Zároveň tolik nezatěžují životní prostředí. Na výrobu rostlinného Beyond Burgeru se například dle informací společnosti spotřebuje o ­43 procent méně energie a o 99 procent méně vody než na produkci hovězího ekvivalentu.

„Sám jsem vyrostl na klasické české kuchyni, a kdybyste se mě zeptala před osmi lety, jestli někdy přestanu jíst maso nebo mléčné výrobky, tak bych se nad tím asi jen usmál. Po objevení čistě rostlinné kuchyně jsem zjistil, že mi živočišné výrobky nechybí, a vracet se k ­nim v plánu nemám,“ popisuje například svoji cestu Martin Ranninger z České veganské společnosti.

Lidí preferujících stravu bez masa je v Česku podle posledního průzkumu společnosti Ipsos z letošního března až pět procent. Zároveň téměř třetina lidí uvádí, že plánuje v­ příštím roce jíst více ryb a luštěnin, naopak méně červeného masa a masných výrobků. Rostlinné náhražky tak kromě startupů a malých firem objevily velké mezinárodní firmy, jako je Coca-Cola, Nestlé či Danone.



K těm, kteří na rostlinách vyrostli, patří třeba Amálie Koppová a David Balcar, kteří začali v roce 2016 vyrábět takzvaná nemléka. „Od té doby se dostala zhruba na 250 prodejních míst po Česku a­ Slovensku,“ uvádí Veronika Dostálová ze společnosti Nemléko. Kromě nemlék – nejprve mandlové, posléze i­makové a lískooříškové – firma postupně přišla s nejogurty a nemáslem.

Zmíněný koncern Danone koupil už předloni společnost White Wave se značkami Alpro a Provamel vyrábějící právě rostlinná mléka. „Produkty na rostlinné bázi patří k jedné z­ velmi rychle rostoucích kategorií na českém trhu. Meziročně evidujeme nárůst o 30 procent. Toto číslo je podpořeno především kategorií rostlinných alternativ k jogurtům, kde meziroční růst dosahuje až 75­procent,“ uvádí Agáta Kubíčková za Danone. Prodeje klasických mléčných jogurtů přitom naopak stagnují, až mírně klesají.



Náhražky přicházejí ze Západu

Celkově se dnes kategorie rostlinných alternativ k mlékům, jogurtům, dezertům a smetanám podílí zhruba čtyřmi procenty na trhu s ­mléčnými výrobky. I nadále přitom Danone očekává dvouciferné nárůsty. Na západ od nás totiž rostlinné náhražky nakupuje pravidelně 30 až 40­ procent domácností, v­ Česku a ­na Slovensku je to zatím okolo patnácti procent.

Coca-Cola loni v Kbelích u Prahy rozjela výrobu rostlinných mlék AdeZ. „Od té doby exportujeme tyto nápoje z pražských Kyjí do dvanácti zemí Evropy,“ uvádí za Coca-Colu Petr Jonák s tím, že v Česku a na Slovensku firma zahájila distribuci letos a v příštím roce ji plánuje rozšiřovat.

Zatímco velké nadnárodní společnosti i obchodní řetězce přidávají podobné produkty ve větší míře do své nabídky v posledních pár letech, už více než dvacet let je nabízí třeba Country Life. „Určitě však pozorujeme velmi výrazný vzrůst obliby v posledních letech. Asi nejvíc v­ oblasti rostlinných nápojů, alternativ mléka,“ uvádí za obchody a­e-shop Country Life Lubomíra Chlumská.

„Svět veggie je jedna z nejrychleji rostoucích sekcí našeho e-shopu. Alespoň jedna z nabízených položek se objevila v každém třetím nákupu, nejméně za pětistovku nakoupily tyto produkty už tisíce zákazníků,“ potvrzuje trend šéf Košík.cz Tomáš Jeřábek. Takové množství přitom naznačuje, že vegetariánské náhražky včetně masových alternativ nenakupují pouze vegetariáni.

Nevajíčka přijdou napřesrok

Souhrnná čísla prodejů pro rostlinné varianty masa zatím k dispozici nejsou. Důvodem je i skutečnost, že je to mladší kategorie než rostlinná mléka. Výrobky firem, jako je Beyond Meat vyrábějící zmíněný Beyond Burger, nabízejí internetové obchody Rohlík či Košík (z těch kamenných Makro či Globus) teprve od letoška.

„Rostlinné náhražky masa jsou na e-shopu velmi oblíbené a do budoucna se na ně chystáme víc zaměřit. Od konce dubna se nám měsíční prodeje zvýšily až osminásobně,“ přibližuje Michal Perlík, manažer nákupu čerstvých potravin na Rohlík.cz.

Obchodníci se však shodují, že ceny jsou zatím příliš vysoko. Dva burgery od Beyond Meat se třeba na Rohlík.cz prodávají za 199,90 koruny, 10 párků od stejné značky vyjde dokonce na 650 korun. Obchody proto hledají dostupnější produkty.

„Populární značky jsou s námi v ­kontaktu a společně se snažíme o ­zajištění stálé nabídky, kde by cena i množství odpovídaly potřebám zákazníka, který nechce jen zkoušet novinky, ale chce kupovat zdravou alternativu pravidelně,“ uvádí za Globus Rita Gabrielová.

Společnost Nestlé rostlinné „placky“ dokonce u Teplic vyrábí. Postupně chce přitom výrobu rozšiřovat o další produkty.

Burgery a další původně masné výrobky z rostlinných bílkovin ale nejsou jedinou alternativou, která přichází na trh. Ve hře je také maso „vypěstované“ v laboratoři. Na trh by podle nedávného vyjádření amerického startupu Just, který je vyvíjí, mělo přijít zřejmě v příštím roce.

Právě Just hodlá napřesrok jídelníček Evropanů obohatit o „vejce“ z­ rostlinných bílkovin. Je to zatím nejméně rozvinutá alternativa ze všech náhražek. Ve Spojených státech nicméně Just žlutou „tekutinu“, ze které si lze udělat klasická smažená vajíčka nebo omeletu, už od letoška nabízí. Balení o objemu 355 mililitrů stojí osm dolarů, což je v přepočtu asi 190 korun.