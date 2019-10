Nejen maso, ale i sýr a slanina. Nestlé plánuje veganský cheesburger

Vytvořit veganský burger se Nestlé snažilo už letos v dubnu, nakonec to vyšlo až teď. Na evropský a americký trh by měly zamířit v příštím roce, první k testování je dostanou vybrané restaurace a další poskytovatelé stravování.

„Naši zákazníci projevují stále vyšší zájem o chutné, výživné potraviny na rostlinné bázi. Slaninový cheeseburger je nehynoucí gastronomickou klasikou a je v našem zájmu lidem poskytnout jídlo, které bude dobré jak pro ně, tak i pro planetu,“ sdělil CNN ředitel společnosti, Mark Schneider.

Nestlé očekává, že burger kromě striktních veganů osloví i zákazníky, kteří aktivně vyhledávají rostlinné alternativy za účelem snížení konzumace masa. Smutnit však nemusí ani masožravci. Nestlé vsází na chuť, která výrazně připomíná tradiční verzi burgeru.

„U vývoje obou ingrediencí bylo základním kritériem, kromě využití čistě rostlinných složek, především zachování chuti a vlastností potravin. Náš rostlinný sýr má stejnou texturu, plnou chuť a roztéká se stejně jako běžný cheddar. Slanina je naopak křupavá a chuťově se nijak neliší od klasické vepřové slaniny. V kombinaci se šťavnatým veganským masem tak vznikne perfektní burger bez obsahu živočišných produktů,“ uvádí Nestlé. Jako doplněk k burgeru společnost vyvinula i několik veganských dresinků.

Méně tuku, více vlákniny

Chuť však není jediným plusem, který Nestlé vyzdvihuje. Veganský slaninový cheeseburger má oproti jeho běžné verzi mnohem menší podíl tuku, neobsahuje cholesterol a má vyšší obsah vlákniny. Hlavním prvkem veganských potravin je soja a obilniny, v „mase” však můžeme najít i řepu, mrkev či papriku.

S veganským burgerem však Nestlé nekončí. Firma se v nedávné době nechala slyšet, že by do roku 2050 chtěla dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů. S tím jde ruku v ruce i inovace ve složení a rozšíření nabídky rostlinných potravin a nápojů. K výrobě veganských potravin je totiž potřeba výrazně nižší množství vody a nedochází tak k vysokému vypouštění emisí do ovzduší, jako je tomu u živočišných produktů.

Slaninový cheeseburger od Nestlé by mohl být k dostání například v McDonald’s. Německá odnož řetězce totiž začátkem tohoto roku přidala do nabídky veganský burger Big Vegan TS, který obsahuje rostlinné maso právě od společnosti Nestlé.

„McDonald’s je velká společnost, se kterou jsme již v minulosti úspěšně spolupracovali. S naší současnou kapacitou bychom možná byli schopni i případného rozšíření mimo Německo, McDonald’s je ale pořád pouze jednou z našich možností,“ uvedl pro CNBC generální ředitel evropského Nestlé, Marco Settembri.

Co se Česka týče, není dosud známo, kdy přesně se u nás produkt objeví. O veganská jídla je však u nás podle tiskového mluvčího společnosti Nestlé Roberta Kičiny čím dál tím větší zájem. „Češi začínají poznávat pestrý svět veganských a vegetariánských potravin. Začátkem října jsme na český trh uvedli veganskou značku Garden Gurmet, která se těší velké oblibě. Bereme v potaz aktuální trendy a v příštím roce rozhodně rozšíříme nabídku o další rostlinné produkty,“ říká Kičina.

Nestlé přichází s veganským slaninovým cheesburgerem: