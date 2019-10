Whopper bez masa táhne, Burger Kingu se zvýšilo množství zákazníků

17:00 , aktualizováno 17:00

Krok do neznáma se Burger Kingu vydařil. Whopper, ve kterém je místo masa rostlinná náhražka, se totiž nejen dobře prodává. Zároveň díky němu do restaurací chodí lidé, kteří by jinak do rychlého občerstvení nezamířili. Řetězec tak získal náskok před největší konkurencí, McDonald’s.