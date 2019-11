VIDEO: Zvládněte náš šestikilový burgr do devíti minut, láká podnik

V přepočtu je finanční satisfakce za zdolání velmi těžké výzvy přes sedm a půl tisíc korun. Svého výherce však suma zatím nenašla, i když se o ni pokoušelo něklik odvážlivců, mimo jiné z řad youtuberů.

Pakorn Porncheewangkoon byl jedním z nich, ani on neuspěl. „Někdy příště si burger zase dám, ale nemyslím, že by to bylo brzy,“ prozradil agentuře Reuters po svém pokusu, který se nevešel do časového limitu.

Hovězí verze gigantického burgeru stojí v přepočtu necelé dva tisíce korun, vepřová zhruba 2 700 korun.