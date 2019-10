Burger King chce s bezmasými burgery dobýt Evropu, v USA se to už povedlo

Americký řetězec rychlého občerstvení Burger King uvede na evropský trh bezmasé alternativy dvou burgerů. Bloombergu to sdělil Jose Cil, generální ředitel mateřské společnosti Restaurant Brands International Inc. Neupřesnil ale, kdy to bude.



Důvod je zřejmý. Podle dat analytiků společnosti Barclays se během období testování zvedla návštěvnost restaurací, které ho nabízely, o 18 procent (psali jsme zde). Burger King předpokládá, že si vegetariánské obdoby burgerů najdou své zákazníky i v Evropě.

Řetězec Burger King nově spolupracuje s firmami, které se přímo zaměřují na výrobu alternativ masa. V USA je to společnost Impossible Food, která dala vzniknout burgeru Impossible Whopper. Ten lze koupit od srpna ve více než sedmi tisíc prodejnách řetězce Burger King.

Ve Švédsku vyrábí „maso“ do Rebel Whopperu a Rebel Chicken Kingu dánská firma Vivera. V listopadu dorazí bezmasý produkt i do Brazílie, kde Burger King spolupracuje se společnostmi Marfrig Global Foods SA a Archer-Daniels-Midland Co.

Se svým konkurentem se snaží udržet krok i řetězec McDonald´s. Ten představil bezmasý burger v září, to znamená půl roku po Burger Kingu (více zde). Rostlinnou náhražku masa jim dodává společnost Beyond Meat a firma ho prodává v Kanadě pod názvem PLT burger (PLT je zkratka pro plant-lettuce-tomato, tedy rostlina-salát-rajče). V Německu McDonald´s nabízí bezmasý burger pod názvem Big Vegan TS. Hlavní ingredienci ze sóji mu dodává Nestlé SA.

Nový typ zákazníka na trhu

Beyond Meat, Impossible Foods a další společnosti produkující alternativy masa, napodobující hovězí, kuřecí nebo třeba uzeniny, necílí jen na vegetariány a vegany, ale také na takzvané flexitariány. Ti se sice masa nezříkají úplně, snaží se ho ale ve svém jídelníčku omezit, většinou ze zdravotních nebo ekologických důvodů, píše CNBC.

Zatímco flexitariánů přibývá, počet vegetariánů a veganů se výrazně nemění. Podle dat analytiků firmy Gallup bylo v roce 2018 v USA 5 procent vegetariánů a 3 procenta veganů. Podobná čísla zaznamenali i v roce 2012, tehdy bylo ve spojených státech 5 procent vegetariánů a 2 procenta veganů. Podle dat je vegetariánů a veganů nejvíc mezi těmi, kdo ročně nevydělají víc jak 30 tisíc dolarů (skoro 700 tisíc korun).

Podle dat Barclays má nyní trh s alternativami masa hodnotu 14 miliard dolarů. To ale činí pouze jedno procento z celkového trhu s masem, který je odhadován na 1,4 bilionů dolarů.

Právě firma Beyond Meat, která dodává rostlinou náhražku McDonaldu, zaznamenala v třetím kvartálu zisk. V plusu je poprvé od chvíle, kdy v dubnu tohoto roku vstoupila na burzu a nabídla akcie veřejnosti. Za období od července do září vykázala zisky 4,1 milionů dolarů.