McDonald's se omlouvá za nekorektní slogan. Bloody Sundae pobouřilo Iry

Název pochoutky nápadně připomíná termín Bloody Sunday, který se používá ve spojitosti s jedním nejtragičtějších dnů v historii Severního Irska. V severoirském Londonderry totiž v neděli 30. ledna 1972 příslušníci britské armády během protestního pochodu zastřelili 13 lidí a dalších 14 střelbou zranili. Mezi mrtvými bylo i sedm nezletilých.

Plakát s reklamou na inkriminovaný dezert se setkal s vlnou odporu ihned po zveřejnění na sociálních sítích. Společnost McDonald’s se obratem vyjádřila, že se reklamní kampaň rozhodně neměla vysmívat tragické historické události. „Hluboce se za celou společnost omlouvám všem, kterých se tato reklama dotkla,“ omluvila se tisková mluvčí portugalské odnože McDonald’s. Termín „Bloody” byl podle jejích slov použitý v souvislosti s blížícím se Halloweenem.

James McClean about to get on a plane and start scrapping with some Portuguese McDonald’s workers https://t.co/hJDbaRZNUZ