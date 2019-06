Náhražky masa dobývají už i Evropu. Koketují s nimi i české firmy

Rostlinné náhražky masa nejsou nic nového pod sluncem a tofu zná snad každý Čech, i když jen málokdo ho vyhledává. Tlak na to, aby lidé v bohatší části světa nejedli maso každý den, a kupředu kvapící technologie, však daly vzniknout minimálně dvěma nyní raketově stoupajícím hvězdám mezi náhražkami hamburgerů.



Společnosti Beyond Meat a Impossible Foods postavily svůj produkt na tom, že je k nerozeznání od masa, a tím nastartovaly jeho růst. Jen určitá část lidí je ochotna se masa z různých důvodů vzdát, ale mnohem více je těch, co chtějí jeho spotřebu omezit, ale zase u toho nechtějí příliš „trpět“.

Doma si zatím počkáme

Konzultantská společnost AT Kearney odhaduje celosvětový trh s masem na 1 200 miliard dolarů s tím, že do zhruba deseti let si z něj mohou téměř pětinu ukrojit nové rostlinné alternativy založené na masové chuti. Další část si z rostoucího masového steaku vezme takzvané „umělé“ maso vypěstované v laboratoři. To se však zatím komerčně neprodává.

S nadsázkou lze říci, že Ameriku už rostlinná „masa“ válcují, v Evropě se rozjíždí a v Česku se začínají rozhlížet. Hned za našimi hranicemi zařadil právě minulý týden tuto alternativu do své nabídky Lidl, takže je téměř jisté, že toto „maso“ bude ťukat na dveře skoro každé německé domácnosti. U nás to zatím řetězec neplánuje. Ale jak dodává mluvčí Zuzana Holá: „Pokud by byl dostatečný zájem, nevylučujeme, že tento výrobek do naší nabídky zařadíme.“

Velké balení burgerů od Beyond Meat po deseti kusech už dnes prodává v Česku internetový prodejce Rohlík a chystá se s ním začít hypermarket Globus známý tím, jaký důraz klade na nabídku masa.

„Obrat je v řádech statisíců korun měsíčně,“ uvádí Michal Perlík, manažer nákupu čerstvých potravin z Rohlik.cz s tím, že přitom jde o velké a poměrně drahé balení. Od června chtějí zařadit i menší verzi. „Pro kontinentální Evropu bylo donedávna prakticky nemožné produkt získat. Poptávka výrazně převyšovala výrobní kapacity a i množství pěstované suroviny,“ dodává Perlík. Nyní se jeden výrobní závod přesouvá do Německa a s ním budou moci podle něj nákupčí spolupracovat napřímo.

„Už nyní jsme v kontaktu s jeho výrobcem ve Spojených státech a pracujeme na tom, abychom ho prostřednictvím našeho Zdravého světa zpopularizovali i v České republice,“ uvádí i mluvčí hypermarketů Globus Rita Gabrielová. První kousky rostlinného „masa“ od Beyond Meat by se podle ní měly objevit na pultech během prázdnin.

První zareagovaly řetězce

Podobně už se nová „masa“ probojovávají do fastfoodových řetězců, které jsou na hamburgerech postavené. Burger King začal veganské burgery prodávat nejdříve v Americe a Austrálii a blíží se i do Evropy.

„Vegetariánský burger Impossible Whopper v zámoří sklízí velké úspěchy mezi zákazníky a i v Evropě jsme si vědomi tohoto výrazného trendu. Proto například švédský Burger King zahrnul Whopper s přídomkem Unbelievable do stálé nabídky,“ popisuje Daniel Ryška, ředitel značky Burger King pro Česko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko s tím, že i na českém trhu do budoucna určitě počítají s vegetariánským burgerem Impossible Whopper. Prozatím se musí po změně toužící zákazníci spokojit s vegetariánským burgerem se sýrem Halloumi. Ten odstartuje příští týden.

Konkurenční McDonald´s je zatím ve svých předpovědích opatrnější, i když některé rostlinné náhražky už testuje třeba v Německu. „Jestli a kdy bude u nás, nedokážeme v tuto chvíli předpovědět. Hodně záleží na názoru našich zákazníků po celém světě,“ říká Zuzana Svobodová, PR ředitelka McDonald´s pro Česko a Slovensko.

Cena je zatím to, co může držet poptávku po zdravější alternativě níže. Ve zmíněném Lidlu v Německu startoval prodej dvou karbanátků do housky za pět euro, tedy zhruba 130 korun. Na českém Rohlíku se balení po deseti kusech prodává za 800 korun. Tři kousky masa do hamburgrů z biohovězího přitom v tom samém obchod vyjdou na necelých 70 korun.

S narůstající konkurencí v tomto oboru lze ale předpokládat, že ceny půjdou dolů. Do výroby rostlinného masa se už vrhají i vyloženě „masné“ společnosti, jako například v USA společnost Tyson. Potravinářský gigant Nestlé také chystá v Americe na podzim uvedení své varianty rostlinného burgeru pod názvem Awesome Burger. Výrobu těchto alternativ má Nestlé i v České republice v severočeské Krupce, v původně izraelské firmě Tivall.

„Nedávno jsme úspěšně dokončili největší investici Nestlé v tomto regionu od privatizace a ta se týkala právě rozšíření závodu Tivall. Tím se zvýšila výrobní kapacita a vytvořil prostor pro novou výrobní linku,“ uvádí mluvčí Nestlé Robert Kičina s tím, že tak reaguje na silný růst vegetariánského segmentu.

Letos podle Kičiny cítí velký nárůst poptávky a výroba roste o desítky procent oproti loňskému roku, kdy tržby dosáhly 270 milionů korun. A zatímco dosud se veškerá produkce vyvážela, od letoška jsou výrobky Garden Gourmet, což je třeba vegetariánský veggie řízek, nudličky či burger, dostupné i v Česku v obchodních řetězcích jako je Globus, Kaufland či Tesco. Svůj burger dodává Nestlé například i do německého Mc Donald´s.

Jízda na zelené vlně

Trend rostlinných mas jede v posledních měsících nejen na vlně zdravějšího životního stylu, ale i na té „zelené“. Maso je totiž jedním z největších „producentů“ skleníkových plynů. Letos publikoval tým Vladimíra Kočího, děkana Fakulty technologie ochrany prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické, studii měřící ekologické dopady různých lidských činností a dospěl k tomu, že po velké spotřebě energií zatěžuje životní prostředí nejvíce konzumace masa, v českém případě toho vepřového.

„Snížení spotřeby masa v prospěch rostlinné stravy by mělo pozitivní přínos pro životní prostředí,“ uvádí Kočí. Dodává ale, že zdravé hospodářství se bez chovu dobytka a dalších hospodářských zvířat neobejde. „Nicméně snížit současnou míru konzumace masa by bylo vhodné, environmentálně i zdravotně,“ dodává.

Dnes rychle rostoucí sektor rostlinných mas se rekrutuje z několika plodin, každá společnost se zatím orientuje na ty své. U Nestlé a Tivallu v Krupce jde hlavně o sójové a pšeničné bílkoviny. Zmíněná společnost Beyond Meat je založena na hrášku, její konkurent Impossible Foods na sóji.

Obě posledně zmíněné firmy a jejich produkty však mají společné to, že se snaží co nejvíce chuťově přiblížit masu a oslovit tak širší okruh lidí. Nejenom těch, co si dají bez problémů zeleninovou alternativu. Právě proto mají tyto náhražky podle autorů analýzy z AT Kearney šanci „zbourat“ masový trh.

„Klasické veganské a vegetariánské náhražky masa, stejně jako ty založené na hmyzu, mají méně šancí růst mimo veganskou a vegetariánskou skupinu, protože postrádají senzorický profil, který by přesvědčil průměrného zákazníka,“ uvádí autoři studie.