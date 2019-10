I McDonald’s jde do „kytičkového“ burgeru. Investoři rozhodnutí vítají

Ikona trhu s hamburgery nechce přijít o svůj kus bezmasého koláče. Přesněji trhu s houskami plněnými rostlinným masem. Ve spolupráci s firmou Beyond Meat, pionýrem ve výrobě „masa“ pocházejícího nikoli ze zvířátek, ale z kytiček, začne okncem září v 28 restauracích v kanadském státě Ontario prodávat PLT burger. (PLT je zkratka pro plant-lettuce-tomato, tedy rostlina-salát-rajče). Test na relativně malém vzroku potrvá 12 týdnů.

S oznámením přišel řetězec rychlého občerstvení půl roku po svém rivalovi Burger King, připomíná Guardian. Burger King při přípravě rostlinných hamburgerů, které zažívají velký úspěch, spolupracuje s firmou Impossible Foods, největším konkurentem Beyond Meat. Utváří se tak silná rivalská čtyřka, dva na dva.

Nad vstupem největšího hamburgerového hráče na světě do ringu s alternativami visel dlouho otazník. Investoři však rozhodnutí, že to zkusí, přivítali. Akcie dodavatele Beyond Meat poskočily o 11 procent. Od května, kdy firma vstoupila na burzu, jsou její akcie o 500 procent dražší, informuje CNN.



Produkty Beyond Meat a Impossible Foods začínají pronikat do menu rychlého občerstvení po celých Spojených státech. V Evropě McDonald’s testuje bezmasý burger v Německu pod názvem Big Vegan TS. Hlavní ingredienci ze sóji mu dodává Incredible Burger ze skupiny Nestlé.

Sóju při výrobě používá i Impossible Burger, zatímco Beyond Meat pracuje s hrachovým proteinem. Placku z hrachové bílkoviny začne v USA prodávat i dceřiná společnost Nestlé Sweet Earth Foods pod názvem Awesome Burger.

Minulý měsíc začal rostlinné produkty od Beyond Meat v americkém městě Atlanta nabízet i řetězec KFC - jde o rostlinné „kuřecí“ nugety a křidélka bez kostí.



VIDEO: Navštívili jsme továrnu v Polsku, kde zpracovávají hovězí maso pro všechny české McDonald’s:

