McMeatless. Petice vyzývá McDonald´s, aby nabídl vegetariánský burger

Zatímco v některých státech Evropy už McDonald´s vegetariánský burger nabídl, Amerika na bezmasou verzi své oblíbené pochoutky stále ještě čeká. Když hlavní konkurent oblíbeného fastfoodového řetězce oznámil, že testuje rostlinný Imposibble Burger do svého Whoppera, reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Vegetariánští aktivisté vyzvali McDonald´s, aby také nabídl burger, který uspokojí i chutě těch, kteří nechtějí maso. „Zdravý život by měl být o pokroku, ne o dokonalosti, a to je snadný krok, který by mohl zvládnout i McDonald´s. Doufám, že vegetariánský burger přinese Americe pozitivní změnu,“ okomentovala situaci vegetariánská aktivistka a autorka petice Kathy Frestonová.



Jak napsal britský deník The Guardian, McDonald´s prozatím nenabízí ve Spojených státech široce dostupnou vegetariánskou variantu burgeru, i když některé z jeho pokrmů jsou vegetariánské. Webové stránky společnosti ale uvádějí, že žádná z položek v americkém menu není propagována jako vegetariánská, veganská nebo bezlepková.



Firma už vegetariánské pokrmy zavádí, zatím ale jen omezeně. V prosinci například představila McVegan, který byl ovšem dostupný zkušebně jen v jeho hlavním sídle, v Chicagu, a ve Finsku a Švédsku. Na severu Evropy ovšem nový burger slavil takové úspěchy, že jej řetězec ponechal v nabídce i po skončení zkušebního období.



Jak uvedl britský deník Independent, starší viceprezidentka společnosti McDonald´s pro firemní strategii Lucy Bradyová v prosinci přiznala, že se řetězec o bílkoviny na rostlinné bázi zajímá. Prozatím však na dalších pobočkách v USA veganské pokrmy nenabízí.



První vlaštovka od konkurenta

Impossible Burger, který na trh uvedl konkurent Burger King, je známý také jako vegetariánský burger, který „krvácí“. Karbanátek fastfoodový řetězec vyvinul ve spolupráci s firmou Impossible Foods. Za pomoci speciálně geneticky upravených kvasinek, původně vyextrahovaných ze sóji, napodobuje chuť klasického hovězího karbanátku. Ve srovnání se svými hovězími „sourozenci“ navíc obsahuje náhražka o 15 procent méně tuku a podle Burger Kingu také neobsahuje žádný cholesterol.



Na druhou stranu je Impossible Whopper výrazně solenější než masová verze. Má 1240 miligramů soli, zatímco verze z hovězího masa obsahuje jen 980 miligramů. Tyto burgery jsou k dispozici pouze v oblasti St. Luis a Missouri. Impossible Whopper je podáván s majonézou, takže jej nelze považovat za veganský. „I když je produkt bez masa, za zdravou výživu ho označit nelze,“ shrnula registrovaná dietologička a autorka zaměřená na potraviny na rostlinné bázi Sharon Palmerová.