McDonald's nabídne menu podle počasí i doby, rozhodovat bude počítač

McDonald’s v posledních letech uzpůsobuje koncept rychlého občerstvení moderním technologiím a online prostředí. Přišel už s kiosky na objednávky, tablety s menu nebo rozvážkou do domu pomocí UberEats. Teď půjde ještě dál díky ovládnutí izraelské technologické společnosti Dynamic Yield.

Investice do této společnosti má tradičnímu fastfoodu zvýšit šance na to, aby obstál v boji s menší, ale dravou konkurencí v náročném prostředí gastronomie. Ta ho nutí přicházet stále více s výhodnými nabídkami a zvyšovat investice do digitálních a donáškových služeb.

Technologie Dynamic Yield pomáhá lépe přizpůsobovat nabídky zákazníkům. Podle listu The Wall Street Journal za ni McDonald’s zaplatí více než 300 milionů dolarů (6,8 miliardy Kč), což z koupě děla největší akvizici firmy McDonald’s za poslední dvě desetiletí.

Řetězec rychlého občerstvení dostane do rukou zajímavý nástroj, jak zákazníkům nabídnout to, co chtějí a ne to, co nechtějí.

McDonald’s plánuje využít tuto technologii už letos v digitálních obrazovkách s nabídkou menu v USA u takzvaných drive-thru, tedy nákupů přímo z auta. Digitální menu by měla zobrazovat nabídku přizpůsobenou denní době, počasí, aktuálnímu provozu v restauraci a trendovým nabídkám. Obrazovky mohou také doporučit další položky podle toho, co už si zákazník objednal.

Pokud například počítač vyhodnotí, že se zmrzlina na jedné z poboček v Kalifornii lépe prodává, když venku neprší a je od 21 do 35 stupňů Celsia, může jí dát přednost v menu před jinou položkou z nabídky. Když bude kuchyně vytížená, objeví se v menu přednostně pokrmy, které jsou rychleji připraveny. A naopak. Pokud se kuchaři budou nudit, zákazník dostane na výběr hlavně z náročnějších pokrmů s vyšší marží.



McDonald’s, který obsluhuje globálně 68 milionů zákazníků denně na 38 tisících místech, chystá novinku pro řidiče představit v USA už letos, následně se objeví i v zámoří. Později by se měla objevit na chytrých telefonech a v restauracích. Postupně chce firma rozšířit využití na další trhy a začlenit technologii do své digitální nabídky, jako jsou například samoobslužné kiosky.

Specialista na personalizovaný obsah

Společnost Dynamic Yield vznikla před sedmi lety. Za tu dobu se stala respektovaným specialistou na strojové učení a nabídku personalizovaného obsahu. Firma zaměstnává v Tel Avivu dvě stovky lidí. Izrael je proslulou světovou líhní nadějných technologických firem.

Mezi zákazníky Dynamic Yield patří mimo jiné IKEA, URBN, Forever 21 či Fendi. Firma pomáhá obchodníkům poskytovat personalizované digitální propagační akce.