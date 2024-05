Test bonbonů s kanabinoidy: I zdánlivě bezpečné želé je plné omamných látek

Podle prodejců můžete takový předmět zasadit, aniž upoutáte pozornost. Sběratelskou vášeň s nimi lze provozovat diskrétně i v práci, a navíc se dočkáte silnějších zahradnických a průmyslových zážitků.

To určitě. Zákazníci stejně učiní to, co se obvykle s bonbony dělá – prostě je spořádají a počkají, zda s nimi kanabinoidy uvedené na obalu provedou, co prodejci slibují. Zatím neporušují zákony, tak co?!

Přitom to nejsou sliby skromné. To nejmenší je hluboký spánek, klid a mír v duši či příjemný relax v případě CBD medvídků. Po užití želé s HHC-P, THCV či H4CBD (tedy většinou látkami vyrobenými z konopných extraktů) popisují prodejci euforické zážitky silnější nebo srovnatelné s účinky prozatím zakázaných kanabinoidů, tedy THC a HHC.