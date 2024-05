Zájem o letenky do USA stoupl. Je to pro nás důležitý trh, hlásí Ruzyně

ČTK to řekl ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal. Způsobuje to podle něj silná konkurence dopravců, díky které klesají ceny letenek.

Nárůst zájmu o lety do USA potvrzuje i předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. Spojené státy podle Pose představují pro pražské letiště důležitý trh a loni letiště na lety do USA odbavilo více než půl milionu cestujících.

„V prvním čtvrtletí letošního roku jsme v tomto segmentu navíc zaznamenali růst o 17 procent, takže věřím, že od příštího roku se dočkáme dalších navýšení kapacit na přímých linkách z Prahy do USA,“ uvedl v tiskové zprávě letiště k 15. výročí provozování linky do New Yorku společnosti Delta Air Lines, která v pátek po zimní pauze opět zahájila provoz těchto letů.

Lety do New Yorku bude Delta v denním režimu provozovat v letní sezoně do 6. října. Lety na letiště Johna F. Kennedyho obslouží letadly Boeing 767-300ER s kapacitou pro 217 cestujících, přičemž 181 sedadel je umístěno v ekonomické třídě a 36 sedadel v business třídě.

Delta Air Lines je aktuálně jedinou leteckou společností, která provozuje přímé lety do New Yorku z Prahy. „Jsme nadšení, že na letní sezonu obnovujeme nonstop lety z Prahy do New Yorku na letiště JFK. Vzhledem k tomu, že jde o jediné přímé spojení do Severní Ameriky, je linka velmi důležitá jak pro obchodní cestující, tak pro ty, kteří chtějí navštívit příbuzné a přátele nebo procestovat Ameriku či Českou republiku,“ uvedl Thomas Brandt, regionální manažer prodeje společnosti Delta Air Lines pro střední a východní Evropu.