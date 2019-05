„Nikdo není pořád šťastný.“ Burger King začal prodávat náladové menu

„Nikdo není pořád šťastný. A to je OK,“ stojí v reklamním spotu, který na Real Meals upozorňuje. Kromě toho v něm figuruje i slovní spojení „Feel your way“. To odkazuje na běžný slogan Burger Kingu – „Have it your way“, informuje CNBC.



Na kampani řetězec spolupracuje s neziskovou organizací Mental Health America, která se snaží zvyšovat povědomí o mentálních poruchách a psychických problémech. „Přestože by ne úplně každého napadlo spojit jídlo s mentálními problémy, myslíme si, že by o nich lidé měli mluvit i před tím, než začnou mít těžké příznaky,“ řekl šéf Mental Health America Paul Gionfriddo.



„Burger King může díky své mezinárodní reputaci k tomuto velmi důležitému tématu přitáhnout potřebnou pozornost – a říct lidem, že je OK nebýt OK,“ dodal. Podle Burger Kingu je v současnosti kladen příliš velký tlak na to, aby lidé navenek vypadali spokojeně. Tím podle řetězce trpí především mladí lidé, kteří tráví hodně času na internetu a sociálních sítích.



Parodie na Happy Meal

Real Meals řetězec prozatím nabízí v pěti variantách podle pěti nálad – Blue Meal (slovní spojení „blue mood“ se v anglosaských zemích používá pro depresivní nálady), Yaaas Meal (veselá nálada), Pissed Meal (naštvaná nálada), Salty Meal (podrážděná, kyselá nálada) a DGAF Meal (zkratka pro naprostý nezájem).



Kromě šíření povědomí o duševním zdraví se však Burger King spotem a nabídkou také znovu naváží do svého konkurenta McDonald‘s. Na jeho jídelních lístcích se totiž již přibližně čtyřicet let nachází Happy Meal (v překladu „Šťastné jídlo“), menu pro děti.



Real Meals („Opravdová jídla“) kromě podoby v názvech evokují parodii na Happy Meal i vzhledem. Krabička z McDonald‘s má totiž na jedné straně nakreslený úsměv, na druhé pak svůj název vyvedený velkými písmeny.



Každá z verzí Real Meals má na krabici obrázek příslušného „obličeje“. Na protější straně se pak nachází slogan kampaně „No one is happy all the time“, přičemž slovo happy zabírá většinu této strany.



Navážení do konkurence je dlouhodobé

Burger King přitom McDonald‘s „pošťouchl“ již v lednu, kdy zavedl akci nazvanou „Whopper detour“ (Zajížďka pro Whopper). Lidem, kteří se pohybovali v okolí restaurací McDonald‘s, nabízel svůj hamburger Whopper za v přepočtu méně než 30 haléřů.



V únoru pak některé ze svých hamburgerů přejmenoval na názvy jako „Anything but Big Mac“ (Cokoliv jiného než Big Mac), Burger Big Mac Wished It Was“ (Burger, jímž by si Big Mac přál být), „Like a Big Mac, But Actually Big“ (Jako Big Mac, ale doopravdy velký) nebo „Big Mac-ish But Flame-Grilled of Course“ (Big Macovský, ale samozřejmě grilovaný na ohni). McDonald‘s totiž na začátku roku přišel o ochranou známku na název Big Mac (více v článku Burger King přejmenoval své hamburgery. Utahuje si ze svého konkurenta)

Kromě McDonald‘s se však „pod palbu“ Burger Kingu dostalo i KFC. Ve spotu upozorňujícím na uvedení nového sendviče se totiž maskot Burger Kingu převlečený za zakladatele KFC prohlásil za K.F.G. – krále grilování na ohni. „Chtěli jsme tím ukázat, že pokud jde o grilování na ohni, doslova vládneme nad konkurencí,“ citoval tehdy šéfa Burger Kingu pro Severní Ameriku Chrise Finazza deník USA Today.



Novinka Burger Kingu se prozatím podle televize CNN objeví jen v pěti restauracích. Ty se nachází v amerických městech Austin, Seattle, Miami, Los Angeles a New York. Výběr v nich je na rozdíl od Happy Mealu poměrně úzký – jen menu s whopperem, jak píše Business Insider.