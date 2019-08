Vegani se bouří. Nechte nám párky a burgery, napsali europoslancům

Zastánci rostlinné stravy vyzvali europoslance v otevřeném dopise, aby nepodpořili návrh, který má u potravin a jídel z náhražek masa zakázat názvy, jež tradičně patří masovým pokrmům.



„Zákaz používání těchto široce používaných názvů není nutný. Povede jen ke zmatení spotřebitelů,“ stojí v dopise pod nímž jsou podepsány neziskové organizace The Good Food Institute Europe, The Vegan Society ,European Environmental Bureau a další. Podle autorů petice se termíny jako veganský párek či veganský burger používají k označení alternativ masa už mnoho let.

Přitom i příznivci zákazu argumentují tím, že současný stav motá hlavu spotřebitelům a žádají jejich větší ochranu před klamavým marketingem. Kdokoliv, kdo přijde do obchodu a bude chtít hovězí burger, by neměl dostat třeba výrobek z cizrny.

Podle kritiků zákazu ovšem neexistují důkazy o tom, že by spotřebitelé kvůli názvu zaměňovali rostlinné výrobky za masové či mléčné.

Zákaz masového označení rostlinných výrobků schválil zemědělský výbor v dubnu. Krok přišel poté, co Soudní dvůr EU v roce 2017 zakázal u veganských výrobků třeba z tofu či sóji, aby nesly označení mléko, sýr či jogurt.

Návrh musí schválit Evropský parlament, poté Evropská komise a členské státy. Například Francie však Brusel předběhla. Už loni v dubnu schválila novelu zákona, která zakazuje používání názvů jako párek či mléko pro vegetariánské a veganské výrobky. Za porušení hrozí sankce ve výši až 300 tisíc dolarů.

Loňský výzkum, zaměřený na hledání cest k udržitelné produkci a spotřebě luštěnin (TRUE), který financovala Evropská unie, potvrzuje velký boom v konzumaci náhražek masa v Evropě. Od roku 2013 alternativy vzrostly o 451 procent.