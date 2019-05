Jak jíst ekologicky? Uberte hovězí a sýry, přidejte rostlinné mléko

„Pokud jíte jídlo, jste součástí systému, který ovlivňuje změny v životním prostředí,“ píše The New York Times. Americký server připravil přehled toho, jak se jednotlivé složky našeho jídelníčku podílejí na klimatických změnách, a jak každý z nás může ubrat na vlastní uhlíkové stopě. A neznamená to, že se hned musíme stát vegany.

Jak souvisí jídlo a globální oteplování

Spojení je celá řada. Čtyři nejškodlivější, aspoň podle odborníků? Kácení lesů a pralesů, které mají uvolnit místo farmám a chovu dobytka: při tom se do atmosféry uvolňuje velké množství uhlíku a planeta se tak ohřívá. Vylučování skleníkového plynu metanu z úst krav, ovcí a koz, které tráví potravu. Další vylučování metanu z hnojiva a rýžových polí. A také emise z fosilních paliv, která se používají na farmách a velkochovech, při výrobě hnojiv a při dopravování jídla z jednoho místa na druhé.

„Konzumace jídla tvoří jen část uhlíkové stopy každého z nás. Spolutvoří ji třeba používání auta, létání nebo spotřeba energie v domácnosti. Ale právě u jídelníčku můžeme snadno a rychle začít, když chceme zmírnit svůj dopad na planetu,“ uvádí The New York Times. Jíst samozřejmě musíme a ne každý je ochotný přejít pouze na rostlinnou stravu. Problém je spíš ve zbytečně velké spotřebě a ve výběru toho, co si kupujeme.

Co s tím? Čtěte dál.