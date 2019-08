Specialista na kuře nabízí menu bez masa. KFC testuje veganské nugetky

KFC se spojilo s veganským výrobcem potravin Beyond Meat a nabídlo v jedné ze svých amerických restaurací zkušební menu s bezmasými nugetkami a křidélky. Podle tiskové zprávy KFC byla verze „Beyond Fried Chicken“ nabídnuta 27. srpna v jedné restauraci v Atlantě. Firma uvedla, že zpětná vazba zákazníků rozhodne o tom, zda tuto variantu bude nabízet i v jiných restauracích v USA. Na svém serveru o tom napsala britská televize BBC.

KFC je nejnovějším členem v dlouhé řadě potravinářských společností, které se pokoušejí oslovit rostoucí skupinu lidí, kteří jsou označováni jako flexitariáni. To jsou lidé, kteří se stravují převážně vegetariánským způsobem, nejsou však proti občasné konzumaci masa.

V červnu nabídlo britské KFC sendvič, ve kterém místo kuřecího masa podávalo rostlinnou bílkovinu. Burger bez masa nazvali jeho tvůrci The Imposter, což by se dalo přeložit jako „podvodník“ nebo někdo, kdo se vydává za někoho jiného. Více si můžete přečíst v článku Rostlina místo kuřete. KFC v Británii nabídne zákazníkům veganský sendvič.

Nová investiční příležitost

Konkurent Burger King na začátku letošního roku představil svůj rostlinný burger Whopper. Rostlinnou náhražku masa testuje do svých sendvičů i řetěz rychlého občerstvení Subway. Bezmasé „masové“ kuličky budou moci ochutnat zákazníci v USA a Kanadě. Více se můžete dozvědět v článku Subway testuje nový sendvič. Masové kuličky v něm krávu nikdy neviděly.

S rostoucím počtem vegetariánů se nabídka vegetariánských produktů rychle rozšiřuje. Síla spotřebitelské poptávky po rostlinných alternativách masa podnítila investory k nalévání peněz do nadějných společností z oboru. Jak uvedl britský deník The Guardian, akcie společnosti Beyond Meat od květnové flotace (veřejný prodej akcií) prudce vzrostly. Zatímco dříve se prodávaly za 25 dolarů (581 Kč), nyní se prodávají za více než 150 dolarů (3488 Kč). Hodnota společnosti dosáhla téměř 9 miliard dolarů.

Společnost Beyond Meat se sídlem v kalifornském El Segundu byla založena před deseti lety technologickými podnikatelem Ethanem Brownem. Mezi prvními, kteří ji podpořili, byli Bill Gates a Leonardo DiCaprio.

Prvním výrobkem byly kuřecí nudličky bez kuřete, jejichž výroba byla později ukončena. Na webu společnost uvedla, že pracuje na lepší a chutnější verzi. Není jasné, zda je tento nový recept základem pro výrobky KFC. Beyond Fried Chicken se na rozdíl od jiných produktů, pro které se používá hrášková bílkovina, vyrábí z rostlinné pšeničné bílkoviny.

Skupina PETA pro práva zvířat, která kritizovala normy KFC v oblasti dobrých životních podmínek pro zvířata, rozhodnutí KFC uvítala. „Po dlouhé kampani proti „Kentucky Fried Cruelty“ je společnost PETA potěšena, že může podpořit nové veganské kuře v KFC v Atlantě,“ uvedla výkonná prezidentka společnosti PETA Tracy Reimanová.