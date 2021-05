Na co zírá mašinfíra: Projeďte se tajemnými Brdy i kolem uranových dolů

Liduprázdné hory uprostřed Čech Brdy jsou v lidnatém Středočeském kraji zvláštní lokalitou, tajemnou a nádhernou. Mnozí tyto hory přirovnávají k Šumavě, možná i proto, že velká jejich část byla desítky let veřejnosti nepřístupná. Svoje cvičiště si tam armáda vybudovala v roce 1926.

Na hřebenu hory Praha to vypadá jako v Krkonoších. Na snímku cesta Horní Planýrka poblíž vrcholu Malého Toku Od roku 1950 byl do Brd vstup civilistům přísně zakázán. Teprve v roce 2007 byly zpřístupněny okrajové část vojenského prostoru a o devět let později byla jeho převážná část převedena pod civilní úřady a otevřena veřejnosti. V lednu 2016 na území Brd vznikla chráněná krajinná oblast. Některé lokality ale i nadále využívá armáda. Přečtěte si: To nejlepší z hor Česka: Podívejte se, jak a kde nejlépe poznáte Brdy.