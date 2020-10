Na co zírá mašinfíra: Projeďte se Českým rájem okolo Trosek až k hoře Tábor

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa tratě mezi Turnovem, Libuní a Lomnicí nad Popelkou

Naše dnešní cesta vede po dvou historických drahách. Začínáme na nádraží v Turnově na dnešní trati s číslem 041. Úsek, který budeme projíždět, vybudovala společnost Místní dráha Jičín–Rovensko–Turnov. Osmnáctého října 1903 z Jičína v 10 hodin vyjel slavnostně ozdobený vlak s osmi vozy, pravidelný provoz s cestujícími začal o den později.

Přestože trať vedla příznivým terénem, nevyhnula se ani větším stavbám. Kupříkladu mezi Rovenskem pod Troskami a zastávkou Ktová musely být navršeny vysoké náspy a vystavěn most přes říčku Veselku.

To druhá část, která vede po současné trati 064, je spíše horského charakteru a chybělo málo, aby byla vybavena ozubnicí. Úsek mezi Libuní a Lomnicí nad Popelkou je součástí někdejší místní dráhy Sudoměř–Skalsko–Stará Paka. Tato trať přes Mladou Boleslav byla uvedena do provozu v roce 1906 a kraj kolem Lomnice nad Popelkou spojila se světem. Tamní textilní průmysl se konečně nemusel spoléhat na povozy a dostavníky.



Za celou historii obou tratí nikdy neexistovalo přímé spojení Turnova s Lomnicí nad Popelkou přes Libuň. Turnovský Kolej-klub ale přišel s myšlenkou tento spoj poprvé po 120 letech zrealizovat. O letních prázdninách proto začal v této relaci jezdit víkendový turistický vlak.

Cestu mezi Turnovem a Lomnicí nad Popelkou můžete projet i za 4 minuty:

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Do Českého ráje cesta příjemná je...

Cestu motorovým vozem řady 810 v barvách ČSD začínáme ve stanici Turnov. Od nástupiště ovšem odjíždíme nečekaným směrem, dozadu. Úvrať pro jízdu do Libuně je pozůstatkem historie.

Jak jsme psali výše, trať z Jičína vlastnila společnost Místní dráha Jičín–Rovensko–Turnov, kdežto koleje u hlavního turnovského nádraží patřily konkurenci, společnosti Jiho-severoněmecké spojovací dráhy.

Cestující z Jičína proto vystupovali na zvláštní koleji u samostatné výpravní budovy. K vlakům do Liberce, Semil nebo do Prahy se dostávali po železné lávce. Teprve po zestátnění obou drah v roce 1910 mohly spoje z Jičína zajíždět až před hlavní nádražní budovu. Úvrať ovšem zůstala.



Historické město Turnov si rozhodně nesmíte nechat ujít. Navštívit můžete Muzeum Českého ráje s replikou unikátního Kamenářského domu, který v 70. letech 20. století zbořili komunisté kvůli stavbě budovy telekomunikací.

Pouhé dva kilometry od nádraží (po červené turistické značce) stojí hrad Hrubý Rohozec, o další kilometr a půl dál potom skanzen Dlaskův statek v Dolánkách.

Po úvrati náš vlak už pokračuje správným směrem. Za ocelovým mostem přes Jizeru je zastávka Turnov město. Jen pár set metrů od ní je unikátní židovský hřbitov, který je dnes schován pod mostem silnice I/35. Zastávku Turnov město můžete také využít pro začátek výšlapu do skal, k symbolické Bráně Českého ráje nebo na vyhlídku Hlavatice (1,5 km). Pokud budete pokračovat po červené značce, dojdete po chvíli také ke skalnímu hradu Valdštejn.

Přijíždíme do zastávky Karlovice-Sedmihorky. V parném létě si můžete odskočit vykoupat se do známého rybníka Bažantník nebo opět vyrazit do skal. Třeba k Arboretu Bukovina.

Kam zajít ze stanice Hrubá skála, asi nemusíme ani radit. Jak sám název napovídá, nad kolejemi se tyčí stejnojmenný hrad. A koho nezajímají hrady, ale zábava, doporučujeme obrátit se ke skalám zády a po necelém kilometru dojít k zábavnímu areálu Šťastná země. Zaručujeme, že svoje děti zahlédnete až za několik hodin.

Kdo má rád československé motocykly značek ČZ a Jawa, musí vystoupit v zastávce Borek pod Troskami. Přímo u kolejí je v sezoně otevřeno Motomuzeum. Borek je také to pravé místo k výletu na hrad Trosky, které sledujeme téměř od Trutnova. Od nádraží je to po modré 2,5 kilometru. Z vyhlídek na skalních ostrozích Panna a Baba budete mít Český ráj jako na dlani. Ještě blíž to pak budete mít k Troskám z další zastávky Ktová (2,2 km po zelené).

Rovensko pod Troskami se může chlubit malebnou stanicí. Není divu, místní radní na stavbu dráhy přispěli nemalou částkou, a tak chtěli po projektantech něco více než pouhou zastávku.



Křižování s Regionovou Českých drah v Libuni

V Rovensku se můžete podívat do Městského muzea na expozici broušení drahých kamenů, ale rozhodně nesmíte vynechat osmibokou zvonici z roku 1630 s obrácenými zvony. Když budete mít štěstí, uvidíte zvoníky při práci, zvony rozhoupávají šlapáním.

Po několika zastávkách (Semínova Lhota, Jivany, Libuň zastávka), vjíždíme na rozlehlé kolejiště v Libuni. Tady se potkává dráha Turnov–Jičín s drahou Mladá Boleslav – Stará Paka. Mimoto sem ústí také vlečka z nedalekého kamenolomu, proto tolik kolejí. Z Libuně se můžete vypravit do Prachovských skal. Po modré turistické značce jsou to necelé čtyři kilometry.

Na lomnickém zhlaví stanice Libuň začíná horský úsek trati. Vlaky musí překonat Táborsko-kozákovský hřeben a stoupání je znatelné už od odbočky z jičínské dráhy.



Ze zastávky Cidlina vede zelená značka ke zřícenině hradu Kozlov. Na jeden a půl kilometrové procházce můžete přemýšlet, zda se vám podaří odhalit tajemství podzemní chodby vytesané do skály.

Mezi zastávkami Cidlina a Kyje u Jičína dosahuje trať stoupání až 33 promile. Pokud by to bylo jen o dvě promile více, musela by být dráha už ozubnicová.

Z Kyjí u Jičína je možné vyrazit k oběma rozhlednám, které stojí na hoře Tábor. První z nich je 13 metrů vysoká Alainova věž z roku 1861. Je sice krásně opravená a přístupná, do dálky z ní ale kvůli vzrostlým stromům moc vidět není. Při troše štěstí mezi nimi zahlédnete alespoň nedaleký Jičín.

To Tichánkova rozhledna na nejvyšším bodě Tábora je na tom o mnoho lépe. Třicet pět metrů vysokou věž s vyhlídkovým ochozem zatím stromy nezastínily, a tak nabízí kruhový výhled na celý Český Ráj a Podkrkonoší.

Mezi zastávkami Kyje u Jičína a Ploužnice, což je mimochodem nejvyšší bod na trati, dráha prochází hlubokým skalním zářezem. Hornina tam má velmi zvláštní, téměř fialovou barvu.

Také z Ploužnice můžete vyrazit na vrcholek Tábora (2 km). Pokud to vezmete po červené na opačnou stranu, navštívíte hned dvě zříceniny starých hradů. Nejprve Bradlec (4,5 km) a potom větší a zachovalejší Kumburk (5,7 km).

Z Ploužnice už vlak Kolej-klubu prudkým klesáním sjíždí do Lomnice nad Popelkou. Tamní stanice byla v roce 2018 finalistou soutěže o nejkrásnější nádraží.



Vlakové nádraží v Lomnici nad Popelkou (na snímku z 13. října 2018) na Semilsku

Historické město pod Táborem je jedním z mála míst u nás, kde najdete jak vesnickou, tak městskou památkovou rezervaci. Doporučit můžeme Městské muzeum a galerii, kde najdete například funkční hodiny s vodotryskem, ale spoustu dalších zajímavostí.

Nedaleko od nádraží stojí za pozornost bývalá textilní továrna rodiny Mastných, která pomalu povstává z popela. Jednou za čas její nový majitel pořádá komentované prohlídky. Monumentální industriální prostory nemůžete nechat bez povšimnutí. Součástí obnovovaného areálu je také expozice motocyklů značky Raleigh.

Za návštěvu v Lomnici stojí i areál skokanských můstků, z nichž ten největší, K70, je přístupný i jako rozhledna. Z nádraží je to jsou jen tři kilometry.

V roce 2020 si členové Kolej-klubu se svým motorákem vyzkoušeli turistický potenciál přímého spojení Turnova s Lomnicí nad Popelkou přes Libuň. Pokud se něco nepokazí, měl by motorový vůz 810.604 vyrazit na tuto trasu každou prázdninovou sobotu.