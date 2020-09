Na co zírá mašinfíra: Hvozdnickým expresem z Opavy do kraje větrných mlýnů

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Třicet kilometrů dlouhou trať ze stanice Opava východ začala v roce 1890 stavět společnost Severní dráha císaře Ferdinanda jako jednu ze svých vedlejších větví. Jednak měla spojit odlehlé obce Bruntálska se světem, jednak měla vozit výrobky tamních textilních továren.



Postupem času ale v nákladní dopravě převládl transport surovin z místních dolů. Do první světové války se v Horním Benešově těžil baryt a sfalerit, po druhé světové válce pak olovo, zinek, měď a zlato. Navíc byly v okolí také břidlicové lomy.

Koncem šedesátých let dvacátého století ale přišla rána, ze které se trať už nevzpamatovala. Na jaře 1969 se začalo propadat poddolované území přímo pod železnicí. Podle pamětníků se koleje ocitly ve vzduchu nad ohromnou jámou, která mohla být 40 až 50 metrů hluboká a až 30 metrů široká.



Existovaly sice plány na přeložku, která by končila v areálu rudných dolů, nakonec ale úřady rozhodly o zrušení koncového úseku ze Svobodných Heřmanic, a to k 5. dubnu 1970.



Tím ale rány pro trať 314 neskončily. Od roku 2005 osobní vlaky začaly jezdit už jen do Jakartovic a v dubnu 2014 byla doprava s cestujícími zastavena úplně. Naštěstí se hned nabídla společnost Railway Capital, že bude na dráze provozovat sezonní výletní vlaky. Ty jezdí od června do konce září dodnes.

Z centra Opavy podél říčky Hvozdnice

Naši jízdu do Svobodných Heřmanic motorovým vozem řady 810 začínáme ve stanici Opava východ. Zajímavé je, že největší opavské nádraží je neprůjezdné. Historicky tady od roku 1851 končila odbočka z hlavní tratě Severní dráhy císaře Ferdinanda. Spojení mezi stanicemi Opava východ a Opava západ vzniklo až v roce 1895.



Samotná Opava stojí za důkladnou návštěvu. Nesmíte vynechat dominantu města, radniční věž Hláska, nebo Slezské zemské muzeum. Nesmírně zajímavé, i když asi ne pro každého, je také Muzeum patologie v areálu Slezské nemocnice. Je ovšem lepší se dotázat na možnost prohlídky, stejně tak do Muzea ošetřovatelství.

Fanoušci vojenské historie jistě v okolí Opavy ocení řadu předválečných bunkrů a pevností. V Hrabyni, na poloviční cestě mezi Opavou a Ostravou, můžete navštívit také Národní památník 2. světové války.



Hned za stanicí Opava východ se železnice dělí, nejprve trať na Ostravu, potom trať do Krnova, kterou po chvíli i podjedeme. Za zastávkou Kylešovice nakonec odbočí také trať do Hradce nad Moravicí.

Mezi zastávkami Otice, Slavkov u Opavy a Štáblovice si můžete projít unikátní přírodní rezervaci Hvozdnice. Tu tvoří rybníky, mokřady a lužní lesy. Z posledně jmenované zastávky můžete po modré turistické značce dojít do obce Štáblovice, kde se můžete podívat, jak soukromý majitel postupně opravuje historický renesanční zámek.



V Dolních Životicích si můžete prohlédnout jednak pozůstatky tvrziště s dochovaným vodním příkopem, jednak alespoň zvenčí další zámek, tentokrát novogotický. Sídlí v něm domov pro lidi se zdravotním postižením.



Z Litultovic se vydejte po zelené značce k jihu. Po 12 kilometrech dorazíte k hrázi vodního díla Kružberk. Sice se tam nemůžete vykoupat, protože je to nádrž na pitnou vodu, uvidíte ale místa, kde se točil slavný televizní seriál Velké Sedlo. Cestou si prohlédněte také zchátralý areál kdysi slavný Jánských koupelí s volně přístupnými minerálními prameny.

Vydáte-li se z litultovické zastávky po zelené směrem na sever, prohlédnete si zámek Litultovice, větrný mlýn v Cholticích a po necelých osmi kilometrech také Arboretum Nový Dvůr, kde roste více než 700 druhů rostlin.

K přehradě Kružberk se dostanete také ze stanice Mladecko (11 kilometrů po zelené). Z Jakartovic se můžete vydat k dalšímu větrnému mlýnu, takzvanému Raabovu. Leží jen dva kilometry od stanice, u silnice mezi obcemi Hlavnice a Bratříkovice.

Hvozdnický expres Railway Capital o prázdninách hodně využívají cyklisté. Především na ranních víkendových spojích proto motorový vůz většinou posiluje speciální cyklovůz. Pokud se necháte vyvézt až do koncové stanice, doporučujeme výlet na kole k naší nejmladší české přehradě, Slezské Hartě, nebo jen využijte přirozený sklon krajiny a téměř bez šlapání dojeďte zpátky do Opavy.

Pokud se do stanice Svobodné Heřmanice dostanete v parném létě, zkuste se vykoupat v nedalekém břidlicovém lomu Šífr. K výcviku ho využívají jak potápěči, tak vojáci. No a po zrušeném drážním tělese samozřejmě můžete dojít až do Horního Benešova. Cestu jsme popsali ve 34. díle seriálu Zaniklé tratě. U města najdete další větrný mlýn, bohužel už bez lopatek.



Prázdninový provoz na trati 314 od roku 2014 prokázal, že má svůj smysl. Vlaky Railway Capital jezdí velmi často naprosto plné. Snad se krajští úředníci rozhodnou jej podpořit i pro další léta.