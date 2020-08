Na co zírá mašinfíra: Za starci na chmelu s párou po Kolešovce

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa tratě 125 mezi Krupou a Kolešovicemi

Dvanáct kilometrů dlouhá Kolešovka, trať ve středních Čechách mezi Krupou a Kolešovicemi, byla otevřena v září 1883. Pobočná trať Buštěhradské dráhy sloužila především k dopravě cukrové řepy, uhlí a hlavně chmele.



Dráha vede napříč rakovnickou chmelařskou oblastí, v Krupé se odpojovala z hlavní trati Buštěhradské dráhy. Po jednadvaceti letech provozu, v roce 1904 Kolešovku v Chrášťanech překlenul most tratě Rakovník - Most, která se rázem stala hlavní. Stanice Chrášťany na Kolešovce se tak změnila na zastávku Chrášťany. To také vysvětluje, proč je u pouhé zastávky tak velká výpravní budova.



Trať s dnešním číslem 125 projíždí v těsné blízkosti chmelnic. V době největšího rozmachu jeho pěstování speciální vlaky po Kolešovce navážely brigádníky, především studenty středních a vysokých škol. Možná po ní přijeli i hrdinové slavného muzikálu Starci na chmelu.



Lokomotiva 433.041 v čele vlaku 86142 za stanicí Kněževes, 26. 12. 1976 Foto: Ondřej Řepka

Zajímavostí tratě bylo, že po ní příliš nejezdily samostatné osobní vlaky, ale většinou vlaky manipulační s přepravou cestujících. V roce 2006 Středočeský kraj neobjednal pravidelnou osobní dopravu. O čtyři roky později se dokonce mluvilo o zrušení celé tratě (psali jsme zde).

Naštěstí spolek KHKD zprovoznil v Kněževsi bývalou vojenskou vlečku, vytvořil rozsáhlý depozitář svých vozidel, který otevřel veřejnosti. Hlavně ale začal o prázdninách na Kolešovce provozovat výletní historické parní vlaky. Trať 125 také často využívá k nostalgickým jízdám i nedaleké železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka.

Kolešovku si můžete projet i za pouhé 4 minuty:

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Jízda vonící uhlím, párou a starými časy

Kvůli koronaviru letos většina spolků přišla o dotace na výletní vlaky. KHKD ve spolupráci s dopravcem CityRail ale parní nebo historické motorové soupravy na Kolešovku přesto vypravil. Mezi Lužnou u Rakovníka a Kolešovicemi jezdí až do konce srpna každou sobotu.



S kamerou iDNES.tv jsme se svezli parní lokomotivou 423.094 z roku 1928. Naše jízda začíná ve stanici Krupá. Do železničního muzea ČD v Lužné u Rakovníka je to jen jednu stanici vlakem nebo pět kilometrů po lesních pěšinkách.

V Krupé můžeme vidět jedny z posledních funkčních mechanických návěstidel v Čechách. Zhruba kilometr jedeme souběžně s tratí 124, teprve pak se obloukem stáčíme doprava a po samostatné koleji vyrážíme vstříc romantice zašlých časů.



Kolešovka nemusela bojovat s náročným terénem a zřejmě i výkupy pozemků probíhaly snadno. Trať se proto nemusí klikatit, jako jiné dráhy u nás, ale kromě několika málo větších oblouků vede dlouhými přímými úseky.



V tom prvním jedeme uprostřed obilného pole, které právě brázdily kombajny. Na konci tohoto úseku ještě začátkem 90. let stála zastávka Lišany u Rakovníka. Pokud by ještě fungovala, vedla by z ní nejkratší turistická trasa do Rakovníka.

Historické město samozřejmě stojí za důkladnější prozkoumání. Nabízí se třeba středověká Pražská brána, Muzeum TGM nebo zbytky židovské čtvrti s proslulým Samsonovým domem.

Další zastávkou je Olešná u Rakovníka. V nedaleké stejnojmenné obci můžete navštívit zbrusu nový pivovar nebo si zvenčí prohlédnout barokní zámek. Ten je v soukromém vlastnictví a prochází pozvolnou rekonstrukcí.



V Chrášťanech si rozhodně všimněte křížení Kolešovky s tratí do Loun. Vedení obou drah se tehdy nedohodlo na křížení úrovňovém, ani na kolejové spojce, a tak vedou obě tratě odděleně.



Hned za křížením náš vlak neočekávaně brzdí. Neznámí vandalové položili na trať ocelovou trubku. Jen díky pohotové reakci strojvedoucího stihla souprava zastavit. I kdyby lokomotiva nevykolejila, mohla by být tato „klukovina“ označena za trestný čin obecného ohrožení.



Po chvíli přijíždíme do Kněževse, největšího turistického lákadla naší cesty. Rozhodně musíte navštívit železniční muzeum Vlečka Kněževes. Klub historie kolejové dopravy vlastní jedenáct parních a tři motorové lokomotivy, tři motorové vozy a více než sedmdesát osobních a nákladních vozů. Velká část z nich je vystavena právě v Kněževsi.

Některé statické exponáty klub vlastními prostředky a za pomoci dobrovolných příspěvků rekonstruuje do provozního stavu. Nejnověji vypsal veřejnou sbírku na opravu „čtyřkoláku“ 423.2315 z roku 1914.



Lokomotiva 423.094 v čele osobního vlaku 25579 v zastávce Kněževes

Nedaleká zastávka Přílepy se zapsala do historie. Hned za ní končil za druhé světová války Protektorát Čechy a Morava a začínalo německé území. A tak zatímco Kněževes spadala pod ředitelství drah v Praze, Kolešovice se už řídily z Drážďan.



V Kolešovicích naše jízda vlakem KHKD pro dnešek končí. Vy ale můžete vyndat z vagonu svoje kola a vydat se na zpáteční cestu po cyklotrase do Lužné. Vede převážně po rovině, navíc po polních či lesních cestách.



Kolešovka sice není ani dlouhá, ani frekventovaná, nevede ani krajem plným turistických cílů. Vlastně to ale nakonec nevadí. Turistickým cílem může být i pouhá cesta historickým vlakem mezi dvěma železničními muzei.