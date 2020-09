Na co zírá mašinfíra: Po atomové lokálce kolem chladicích věží Temelína

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa tratě 193 z Číčenic do Týna nad Vltavou

Dráha mezi Číčenicemi a Týnem nad Vltavou měla být původně součástí jižní transverzálky, která měla vzniknout mezi Vodňany, Táborem a Kutnou Horou. Tato trať ale nakonec nevznikla, zůstalo jenom u úvah.

V roce 1894 se alespoň podařilo prosadit propojení Týna nad Vltavou se stanicí Vodňany-Číčenice na Dráze Františka Josefa. Císař vydal o rok později koncesi a v roce 1897 začala stavba. Na tehdejší poměry nebyla úplně levná, náklady byly vyčísleny na jeden milion zlatých, 75 procent hradil stát.

Vlaky se z Týna nad Vltavou do Číčenic poprvé podívaly 23. října 1898. První, 21kilometrová cesta jim trvala zhruba hodinu a půl, v Týně pak následovaly slavnostní projevy a bohoslužba.

V prvních letech pendlovaly po trati plus mínus tři páry smíšených vlaků denně. Dráhu vlastnila akciová společnost, provoz zajišťovaly státní dráhy. Teprve v roce 1925 byla trať definitivně zestátněna.

Ve třicátých letech vystřídaly parní vlaky v osobní dopravě motorové vozy. Podařilo se tak radikálně snížit jízdní dobu, motorák ji na konci třicátých let ujel za necelé tři čtvrtě hodiny.

V 80. letech 20. století prošla Týnka velkou rekonstrukcí. Kvůli výstavbě jaderné elektrárny Temelín musela být trať upravena a přeložena tak, aby po ní mohly projíždět těžké nákladní vlaky. Přechodnost tak získala řada 751 (Bardotky) a 781 (Sergeje).

Až do stanice Temelín se trať stala součástí celostátní dráhy, z Temelína do Týna nad Vltavou je dráha stále regionální. Do elektrárny vede vlečka, délka jejího kolejiště dosahuje čtrnáct a půl kilometru.

Na rok 2014 Jihočeský krajský úřad neobjednal na Týnce veřejnou osobní dopravu, 13. prosince 2013 projel po trati poslední vlak. Teprve po šesti letech, od června 2019, se na lokálku vrátily pravidelné spoje. Společnost KPT Rail vyjela se sezonními víkendovými vlaky.

Zajímavý je provoz motorových vozů slovenské řady 811, které jsou na našich kolejích poměrně vzácné.

Po lokálce z Týna nad Vltavou do Číčenic se můžete projet za pouhé 4 minuty:

Od Vltavy Temelínu na dosah

Dvacet jedna kilometrů dlouhou cestu začínáme ve stanici Týn nad Vltavou. Historické město na soutoku s Lužnicí nabízí mnoho turistických lákadel. Můžete navštívit třeba Městské muzeum v tamním zámku, labyrint středověkých chodeb, otáčivé hlediště místního divadelního spolku nebo nedaleké Přírodovědné muzeum Semenec.

V sezoně můžete také využít vyhlídkové plavby po Vltavě a po Lužnici. A pokud máte rádi industriální výlety, rozhodně navštivte vltavské přehrady Kořensko (po proudu) nebo Hněvkovice (proti proudu).

Abychom se dostali z údolí Vltavy, musí náš motorák překonat stoupání až 20 promile. Hned za zastávkou Bohunice už můžeme pozorovat obří chladicí věže jaderné elektrárny.

Před stanicí Temelín se k naší trati připojuje vlečka, po které proudil materiál na stavbu elektrárny a poté také kontejnery s radioaktivním materiálem. Z nádraží Temelín můžete dojít k zámku Vysoký Hrádek, kde je informační centrum JETE.

Mezi zastávkami Lhota pod Horami a Chvalešovice motoráček KPT Rail projíždí typickou jihočeskou krajinou, proplétá se mezi rybníky. Ve Chvalešovicích stojí za vidění původní tvrz z 16. století, bohužel nepřístupná.

Ze stanice Záboří u Číčenic dojdete za půl hodiny do stejnojmenné obce. Tamní dobrovolní hasiči tam mají svoje minimuzeum a za vsí na vrchu Na Vrchu dokonce vybudovali takzvanou Hasičskou vyhlídku. Pokud je hezky, dohlédnete odtamtud až na Šumavu.

Z Újezdce u Číčenic můžete zase navštívit místo bitvy u Záblatí. Za třicetileté války tam bylo v roce 1619 poraženo stavovské vojsko.

A to se už blížíme do Číčenic, konce naší cesty. V této stanici můžete přestoupit na vlaky třeba do Protivína (Krokodýlí ZOO, Zoologické muzeum, pivovar) nebo do Vodňan (zbytky hradeb, Městské muzeum, Rybářské muzeum) a Prachatic a Volar. Ostatně virtuálně se projet po trati 197 z Číčenic do Nového Údolí můžete zde.

Vlaky KPT Rail jezdí v roce 2020 po Týnce až do 28. září. Letos tedy máte poslední šanci. Ale při nejhorším se na trať mezi Číčenicemi a Týnem nad Vltavou můžete vypravit napřesrok.