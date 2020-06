Na co zírá mašinfíra: Dojeďte si k Řípu vyhlídkovou jízdou Loďákem

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati 096 mezi Rudonicí nad Labem a Libochovicemi

Současná trať 096 z Roudnice nad Labem do Libochovic se skládá ze dvou historických tratí, které vznikly ještě za Rakouska-Uherska. Jako první byla vybudována v roce 1900 dráha z Roudnice nad Labem přes Straškov do Zlonic, jako druhá v roce 1907 trať z Libochovic do Vraňan.

Na druhé jmenované byl hned v roce 1907 nasazen i parní motorový vůz Komarek M 124.001. Pro časté stížnosti cestujících na absenci WC na tří a půl hodinové cestě mezi Libochovicemi a Vraňany (Jenšovicemi) byl vůz po třech letech přesunut na dráhu Opočno - Dobruška.

Samotný úsek mezi zastávkou Bříza-obec (Račiněves) a Libochovicemi je od roku 2006 bez pravidelné osobní dopravy a trať byla navržena ke zrušení. Naštěstí se v létě 2011 na trati objevily motoráky společnosti KŽC Doprava, které zde jezdí v sezoně o víkendech dosud. Jak se ostatně přesvědčíte, zrušit tak krásnou a romantickou trať by byla věčná škoda.

Památky, kam oko dohlédne

Jen málo železničních tratí v Česku oplývá tolika turistickými cíli v okolí, jako právě dráha mezi Libochovicemi a Roudnicí nad Labem. Téměř na každé zastávce či stanici lze vystoupit a navštívit nějakou historickou nebo přírodní zajímavost.

Na trať vyrážíme historickým motorovým vozem M 262.1212 společnosti KŽC Doprava, kterému se také přezdívá Loďák. Proč Loďák? V osmdesátých letech byly ve strojích tohoto typu vyměněny původní motory za agregát určený původně pro říční remorkéry.

Naše cesta začíná ve stanici Libochovice. Do vlaku nastoupíme samozřejmě až po tom, co si prohlédneme tamní velkolepý zámek s rozlehlou zahradou. Přímo na zámku se v roce 1787 narodil český velikán Jan Evangelista Purkyně.

Cestu z Libochovic do Roudnice nad Labem si můžete projet i za čtyři minuty:

Pokud máte zalíbení ve starších památkách, navíc s krásným výhledem, neváhejte se vydat na zříceninu nedobytného gotického hradu Házmburk. Od nádraží je to přesně šest kilometrů po červené turistické značce.

Ještě v obvodu stanice Libochovice se koleje rozvětvují. Trať vlevo vede do Lovosic, trať vpravo nás povede do Roudnice. Vystoupit se vyplatí už v následující zastávce, v Žabovřeskách nad Ohří. Malá obec je známá svým Simson muzeem, tedy expozicí známých motocyklů z NDR.

Za zastávkou Břežany nad Ohří přejedeme ocelový viadukt přes tuto řeku a mineme zajímavý řopík C-10/63/E. Byl vybetonován v září 1937 s cílem chránit tuto železniční trať v případě napadení republiky. Dochoval se jako jeden z mála z takzvané roudnické linie.

Zámecký park Libochovice (6. 6. 2019)

Budyně nad Ohří vás určitě ohromí svým monumentálním raně gotickým vodním hradem, kde najdete třeba alchymistickou dílnu nebo místní Jandovo muzeum s vycpaným krokodýlem, kterého si v 16. století přivezl z Egypta pan Zajíc z Hazmburka. Dochovalo se také městské opevnění.

Pokračujeme dál. Za zastávkou Vrbka se trať ponoří do hlubokého údolí Mšenského potoka, aby se z něj opět vynořila v zastávce Mšené lázně. Areál slatinných lázní také stojí za prohlídku, nesmíte vynechat architektonický skvost, secesní Pavillon Dvorana z roku 1905. Vyprojektoval ho architekt Jan Letzel, který je rovněž autorem Atomového dómu v Hirošimě.

Za Charvatcemi, jen co náš vlak projede rojem včel, se ocitneme na nejvyšším bodě tratě. Starobylý Hazmburk je zapomenut, před námi se objevuje Říp.

Před Straškovem se k naší trati napojuje dráha ze Zlonic(kde můžete navštívit železniční muzeum), za Straškovem se naopak odpojují koleje směrem do Vraňan. Za dálnicí D8 následuje zastávka Vražkov, nejideálnější místo pro nástup k dobytí Řípu. Na vrchol vede přímo od nádraží žlutá značka.

Přestože nás čekají necelé čtyři kilometry, dejte pozor, převýšení na této trase je poměrně značné.

A už se blížíme do Roudnice nad Labem. Projedeme zastávku Roudnice-Hracholusky. Pamatujete na scénu z filmu Marečku, podejte mi pero, kdy si volá vrátnice s nádražím? Tak tato scéna se odehrává přesně v této stanici a nedalekých šroubárnách.

Ze zastávky Roudnice nad Labem město se můžete vypravit pár desítek metrů na Kratochvílovu rozhlednu nebo rovnou do centra. Hlavním roudnickým lákadlem je Lobkowiczký zámek, který je svou rozlohou čtvrtým největším zámeckým komplexem u nás. No a možná také proto, že prohlídka zámku je spojena s degustací výrobků z tamního vinařství. Samozřejmě jen pro dospělé.

Vydat se můžete také na věž Hláska s krásným výhledem na labské údolí nebo do Podřipského muzea s expozicí dějin města a okolního kraje či se stálou ornitologickou expozicí.

Podobné parní motorové vozy se začaly na tratích objevovat až po roce 1900. Několik desetiletí trvalo, než se první nápady na podobné řešení dotáhly k plně funkční technické realizaci. Jejich sláva přitom trvala jen zhruba patnáct let, než začaly být nahrazovány motoráky se spalovacími motory.

Pokud chcete s motorákem KŽC Doprava dojet až na konečnou, není problém. Před zastávkou Roudnice-Bezděkov se připojujeme k hlavní trati Praha - Děčín. To už nám do stanice Roudnice nad Labem zbývá opravdu už jen pár minut.

Chtěli byste všechna lákadla tratě 096 také poznat? Není nic jednoduššího než se svézt Podřipským motoráčkem. Jezdí z Roudnice nad Labem do Libochovic a zpět každou sobotu a neděli až do 1. listopadu.