Na co zírá mašinfíra: Cyklovlakem po zapomenuté trati v srdci Českého lesa

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Naše cesta ze Svojšína do Bělá nad Radbuzou vede hned po dvou drahách. Nejdříve projedeme „zapomenutou“ trať 186 mezi Svojšínem a Borem a potom se napojíme na dráhu s číslem 184, která vede mezi Planou u Mariánských Lázní a končí až v Domažlicích.

Lokální trať se současným číslem 186 postavená v roce 1903 byla vůbec první železnicí, která spojovala Bor u Tachova s okolním světem.

Odbočovala ve stanici Svojšín-Černošín z hlavní tratě Plzeň - Cheb, aby po 15 kilometrech dorazila do Boru, tehdy ještě známého pod jménem Haid bei Tachau.

Druhá dráha, která do Boru dorazila, byla dnešní trať 184 z Domažlic o sedm let později. Tato železnice se nakonec ukázala jako životaschopnější, a to i přes to, že vlaky, které chtěly v Tachově pokračovat do Plané u Mariánských Lázní, musely jet složitě úvratí.

Na konci druhé světové války ovšem převzala svojšínská trať veškerou zátěž hlavní dráhy na Cheb. Za Svojšínem byly poškozené mosty, a tak všechny vlaky musely jezdit úvratí přes Bor a Tachov. Po několika měsících se ale provoz vrátil do starých kolejí.

Zlom nastal v roce 2018. Plzeňský kraj na svojšínské trati neobjednal osobní dopravu, a tak 9. prosince po ní jeli cestující vlaky Českých drah naposledy.

O půl roku později ale kraj svůj názor částečně přehodnotil a u společnosti GW Train Regio objednal sobotní jízdy spěšného cyklovlaku z Plzně přes Svojšín a Bor do Bělé nad Radbuzou. Ten od té doby vyjíždí každý rok, letos na svou cestu vyrazil poprvé 23. května, jezdit by měl až do konce září.

Do nitra Českého lesa

Spěšný vlak společnosti GWTR začíná svoji pouť už v Plzni, my ale budeme jeho jízdu sledovat až od Svojšína. V malebném městečku stojí za zmínku především zámek z 18. století, který se místním občanům podařilo v uplynulých letech zachránit, jak sami říkají, ze stavu klinické smrti.

Stanice Svojšín-Černošín s průvodem baráčníků po 2. světová válce

Motorová jednotka zvaná Mrkev musí ve Svojšíně jet úvratí, tzn. že změní směr jízdy. Prvních pár kilometrů doslova kopíruje trať na Plzeň, ovšem o několik desítek metrů výše. Až do Boru projíždíme liduprázdnou krajinou, hlubokými lesy a romantickými údolími.

Cestu ze Svojšína do Bělé nad Radbuzou můžete projet za 3 minuty:

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Pokud využijete přednosti cyklovlaku, můžete se svým kolem vystoupit třeba už v zastávce Holostřevy a po zhruba deseti kilometrech šlapání navštívíte Klášter Kladruby. Barokní perlu vyprojektovala legenda mezi architekty, Jan Blažej Santini - Aichel. A pokud máte rádi spíše novodobé dějiny, doporučujeme v Kladrubech zajet k místním řopíkům.

Před stanicí Bor se připojujeme k trati z Tachova. Minimálně půl dne vám bude trvat, než město prozkoumáte. Samozřejmě nesmíte vynechat tamní zámek. Čeká na vás prohlídkový okruh nebo samostatný výstup na 30 metrů vysokou zámeckou věž s krásným výhledem do okolí.

Pětiobloukový silniční most přes Bezděkovský potok v Bělé nad Radbuzou byl postaven v roce 1820 v klasicistním stylu. Kvůli malé šířce ho doplňuje ještě dřevěná lávka pro pěší.

V okolí Boru můžete využít hustou síť cyklotras. Vydejte se třeba do Tachova (cca 16 kilometrů) a objevte tamní zámek, bývalý Františkánský klášter nebo Muzeum Českého lesa. Pokud šlápnete do pedálů ještě o pár kilometrů dál, až do Světců, čeká vás další architektonický klenot, druhá největší jízdárna ve střední Evropě.

Jak z Boru, tak i ze Stráže nebo Třemešné můžete vyrazit k nejstaršímu hradu u nás, ke zbytkům legendami opředené Přimdy. Věž hradu byla postavena už v 1. polovině 12. století, poprvé je připomínán v roce 1121.

Ze stanice Třemešná u Přimdy, kde se náš vlak křižuje se spojem Českých drah, se můžete vypravit k nedalekým romantickým ruinám kostela svaté Apoleny a kaple Panny Marie Pomocné s údajně zázračnou studánkou. Po modré značce jsou to pěšky slabé čtyři kilometry.

Spěšný cyklovlak končí svojí cestu v srdci Českého lesa ve stanici Bělá nad Radbuzou před desátou dopolední. V historickém městě najdete kromě jiného hned dva zajímavé mosty. Jeden barokní se šesti sochami svatých a jeden klasicistní, který je natolik úzký, že chodci musejí chodit po dřevěné lávce vedle něj.

Přímo z nádraží můžete vyrazit objevovat taje a krásy Českého lesa. Věž na Velkém Zvonu je bohužel veřejnosti uzavřena, slouží Armádě ČR, která odtamtud střeží letecký provoz nad Českem. Můžete ale třeba prozkoumat zaniklé osady a samoty, které v době studené války zůstaly hluboko v hraničním pásmu.

A nemusíte spěchat, váš cyklovlak GWTR se vrací zpět do Plzně až odpoledne po páté hodině. Na objevování krás Českého lesa tedy máte času dost a dost.