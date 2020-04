Na co zírá mašinfíra: Krásnou trať Středohořím zmrzačila výstavba dálnice D8

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Trať s dnešním číslem 097 mezi Teplicemi a Lovosicemi vznikla v roce 1897 jako první část takzvané Severočeské transverzálky. Společnost Ústecko-teplické dráhy (ÚTD) se rozhodla pro její stavbu z prostého důvodu: dovážet hnědé uhlí přes Lovosice, Českou Lípu až do Liberce.

Podle císařské koncese z června 1896 mělo vybudování prvního úseku Transverzálky trvat přesně jeden rok od zadání stavby. Vzhledem k nepřízni počasí se ale nakonec termín zahájení posunul o dva měsíce a první vlak mezi Teplicemi a Lovosicemi vyjel až 16. prosince 1897.

Dráha má zřetelný horský charakter. Řetenice, kde trať historicky začínala, jsou ve výšce 151 metrů nad mořem. Během 20 kilometrů musí trať vystoupat o více než 200 výškových metrů, vrcholová stanice Radejčín je už 361 metrů nad mořem. No a Lovosice jsou zase ve shodné výšce jako Řetenice.

ÚTD musela na náročnou trať objednat speciální lokomotivy značené jako IVc, které jako jediné utáhly těžké uhelné vlaky. V dobách ČSD byly přeznačeny na řadu 413.2. V prvních letech po dráze jezdily dokonce přímé rychlíky Teplice–Liberec.

Největší pohromou pro trať se stal obří sesuv půdy vyvolaný stavbou dálnice D8. Od 7. června 2013 je tak dráha neprůjezdná. Vlaky od Teplic končí v zastávce Radejčín, dál do Lovosic pak jezdí autobusy.

Po trati 097 z Radejčína do Teplic se můžete projet i za pouhé 3 a půl minuty:



Nejkrásnější, ale zmrzačená

O trati 097 se mluví jako o nejkrásnější v celém Českém Středohoří. Vlakem Českých drah jsme ale měli šanci projet jen její část. Náročné stoupání z Lovosic do Radejčína nám zůstalo skryté.

Naše Regionova začíná svoji pouť v Radejčíně. Je to skvělé místo pro začátek pěší tůry po Českém Středohoří. Nedaleko od zastávky (800 metrů po žluté značce) najdeme 20 metrovou rozhlednu, ze které lze dohlédnout nejen na čedičové vrcholy kolem Lovosic, ale také na opačnou stranu, až na Krušné Hory.

Od rozhledny můžete pokračovat dál přes několik romantických vyhlídek na labské údolí, klidně až do Ústí nad Labem. K rozhledně Větruše je to pouhých 13 kilometrů.

Další stanicí je zastávka Žim. Je jednou z mála u nás, kde se dosud dochovaly mechanické závory. Doufejme, že ještě dlouho vydrží. Ze Žimí je ideální start výšlapu na Milešovku. Ač je pěší trasa po červené turistické značce dlouhá pouhých devět a půl kilometru, dejte si na cestu raději větší časovou rezervu, minimálně tři hodiny.

Cestou z Milešovky zpátky na vlak, třeba do zastávky Hradiště v Čechách se zastavte také na zřícenině středověkého hradu Kostomlaty. Také odtamtud je jedinečný rozhled.

Za Hradištěm nás čeká jediný tunel na prvním úseku Transverzálky, 233 metrů dlouhý Úpořinský tunel. Hned za ním přejíždíme ocelový most přes Bílinu a křižujeme trať Ústí nad Labem – Most. Ve stanici Úpořiny se potkáváme s nováčkem na severočeských tratích, s motorovou jednotkou řady 628 Regiojetu.

Z následující zastávky Bystřany v Čechách můžete vyrazit na Doubravskou horu nad Teplicemi. Najdete na ní hrad Doubravka, který jako jediný u nás slouží jako základna radioamatérů. Z hory je nádherný výhled do okolí.

Na konci parní éry jezdily na trati 097 lokomotivy řady 475.1. Foto: Petr Ovsenák

Ze zastávky Prosetice je to coby kamenem dohodil k umělé zřícenině hrádku Škvárovník, který ovšem v současném stavu nedokončené rekonstrukce vypadá daleko hůř, než v době svého vzniku na počátku 19. století. Nedaleká rozhledna Letná je zase naopak po opravě ve vynikající kondici.

Název bývalé stanice, dnes zastávky Teplice zámecká zahrada , napovídá, kam se od vlaku vydat. Přírodní park kolem teplického zámku byl vybudován už před 400 lety. Pokračovat můžete přímo do zámku, kde najdete sídlo Regionálního muzea.



V Teplicích můžete objevovat také nespočet kašen a fontán a třeba si prohlédnout tajemné Pravřídlo, nejstarší a nejsilnější teplický pramen. Za návštěvu stojí i tamní botanická zahrada.

Naše cesta vlakem Českých drah ale vedla ještě o pár kilometrů dál. Obkroužili jsme lázeňské město přes Řetenice a skončili ve stanici Teplice v Čechách.

První úsek Severočeské transverzálky je už sedm let zmrzačen, pokud půjde šechno podle nejnovějších plánů, už za pár let bychom se mohli projet po celé trati 097, z Teplic až do Lovosic, a možná i dál.