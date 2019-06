Nejsem z pražské kavárny, měli bychom se věnovat venkovu, říká Czernin

Oznámil jste kandidaturu do čela TOP 09. Co se v ní musí změnit, aby byla úspěšná, jako když vznikla? Protože její význam trošku upadá?

Změnila se situace ve společnosti. Nikdo nečekal, že se bude republiku snažit zprivatizovat oligarcha. Já si myslím, že TOP 09 vznikla jako unikátní konzervativní strana a že by se měla vrátit k základům, na kterých vznikla. Konzervativismus se dnes snaží kdekdo využívat, spojuje to ale s různými xenofobními, rasistickými výkřiky a v tom je TOP 09 odlišná, vychází z křesťansko-judaistických tradic, která je v rozporu s jakoukoli xenofobií, rasismem a podobnými jevy.

V čem teď není TOP 09 konzervativní strana?

Nemyslím, že není konzervativní, ale příliš málo tyhle hodnoty zdůrazňovala v poslední době. Některé oblasti byly poněkud zanedbány. Říká se, že jsme stranou pražské kavárny, ale mě nikdo moc v nějaké kavárně neviděl. Jsem venkovský člověk a myslím, že venkovu bychom se také měli více věnovat, protože venkov je zanedbaný a postihly ho věci, které se dějí v poslední době – EET a různé další šikany drobných podnikatelů na venkově.

Opravdu mizí obchody, hospody a je ohrožena základní infrastruktura. Mluví se o zavírání pošt. Je nedostatek lékařů, matriky jsou snad na chvíli zachráněny. Musí se dát venkovu naděje na lepší budoucnost, že má život smysl i tam, že i tam se dá žít slušně.

Politiku nepotřebuji pro sebe jako živobytí

V čele TOP 09 by mohl být podruhé potomek šlechtického rodu. Karel Schwarzenberg je ale oproti vám o dost známější. Když se stanete předsedou TOP 09, jak to chcete dohnat?

Za to rozhodně nemůžu, jak se jmenuji, a myslím, že mě lidé znají jako docela normálního chlapíka. Já jsem prvních deset let prožil v paneláku, celé mládí jsem byl v Československu, takže já si myslím, že se neodlišuji, ale mám asi přece jenom hlubší vztah, než mnozí, k tradici a k hodnotám, o nichž jsem mluvil. Navíc je určitá výhoda, že já politiku nepotřebuji pro sebe jako živobytí.

Často říkám, že mě živí lesy, pole, rybníky v Dymokurech a okolí. V tom jsem tedy nezávislý. Politiku dělám z určitého entuziasmu, protože se mi v životě splnila všechna přání. Do Dymokur jsme se vrátili a mohli jsme se ujmout toho, co bylo dědečkovi odebráno. To je možná i trochu životní příběh, který na lidi působí a mnozí si myslím cení toho, že bych si mohl v klidu chodit po lese, ale snažím se něco udělat pro společnost.

Byl jste v neděli na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letné?

To jsem bohužel nestihl. Byl jsem v okrsku, v Lázních Bělohrad byl mezinárodní folklórní festival, nad kterým jsem měl záštitu. Snažil jsem se odtamtud ujet, abych stihl demonstraci. No, nepodařilo se to, ale měl jsem tam polovičku rodiny, takže jsem zastoupen byl. A v duchu jsem tam určitě byl.

Chystáte se do Sněmovny na středeční hlasování o nedůvěře vládě?

Ne, mám jiné povinnosti, ale budu to určitě sledovat.

Senátní mandát považuji za silnější než poslanecký

Nejde ani tak o to, jestli tam budete zítra, ale co se bude v domácí politice dít, o tom se většinou rozhoduje ve Sněmovně. Vy jste senátorem do roku 2022. Pokud byste se stal předsedou TOP 09, chtěl byste se z horní komory parlamentu přemístit do Sněmovny? Aby vám třeba někdo nevyčetl, že jste v Senátu, když předsedovi Jiřímu Pospíšilovi vytýkáte, že je v Evropském parlamentu.

Senátní mandát považuji za silnější než poslanecký. Byl jsem zvolen ve většinové volbě a jako Tomáš Czernin. Nerad bych Senát opouštěl a ještě rok před ukončením mandátu, s tou myšlenkou jsem se ještě nesmířil. Proti Jiřímu Pospíšilovi jsem se nevymezoval, není v tom nic osobního, ale přece jen Brusel je dál od Poslanecké sněmovny než Valdštejnský palác.

Pokud jde o TOP 09, měla by jít do příštích voleb do Sněmovny sama, nebo v nějakém bloku s některou z dalších stran?

Určitě víte, že jsem členem senátního klubu Starostové a nezávislí a zvolen jsem byl s podporou hnutí STAN i KDU-ČSL. Když se síly spojují, tak se úspěch dostaví, a já si v tuto chvíli neumím představit, že bychom naše partnerství rušili. I pro hnutí STAN by bylo výhodou mít za partnera silnější TOP 09 než takovou, která se ho chytá jako tonoucí stébla. Byl bych rád, kdyby se sil dalo dohromady ještě víc. Navštívil jsem několik okresních konferencí KDU-ČSL a vždycky jsem zdůrazňoval, že jsem byl zvolen i díky nim a že nemáme žádné zásadní rozpory.

Máme hezkou pověst o Svatoplukových prutech, toho se držím

Čili do voleb by mohl jít trojblok TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN? Nebo byste ještě někoho přibral?

V tuto chvíli jsme s hnutím STAN kandidovali společně do Evropského parlamentu a je domluveno, že to partnerství bude pokračovat. Na tom bych určitě nic neměnil. Na kandidátce byly i další menší subjekty a já jsem rozhodně příznivcem spojování sil a myslím, že i v naší historii máme hezkou pověst o Svatoplukových prutech. Takže toho já se držím.

Možnost, že by šly do voleb společně opoziční strany, které teď chtějí vyslovit Babišově vládě nedůvěru, že by společně kandidovalo třeba pět stran, ani tohle byste nevzdával?

Ani to bych nevzdával, ale to už příliš předbíháme.

Mimochodem, sám jste zmínil Jiřího Pospíšila. Chtěl byste ho mít ve vedení, v předsednictvu TOP 09, kdybyste vedl stranu?

Já si myslím, že sehrál významnou roli jako předseda strany a jako lídr do evropských voleb, takže je to člověk, se kterým je potřeba spolupracovat.

Uměl byste si ho představit jako svého místopředsedu?

Nemám s tím žádný problém.

Jeho ostrým kritikem je Miroslav Kalousek, který podporuje vás. Je zjevné, že pánové Kalousek a Pospíšil se navzájem moc nemusí. Nepokračoval by pak tento vnitrostranický konflikt, kde Kalousek chce tak jako vy zdůrazňovat konzervativní směřování TOP 09, zatímco Pospíšil má spíš liberální názory?

Myslím, že to jsou věci, které si lidé dokážou vyříkat. Nikdo nepochybuje, že já patřím ke konzervativnímu křídlu a jsem teď místopředsedou strany, který je celou dobu loajální k vedení. Proběhla některá hlasování, kde jsem hlasoval jinak než většina předsednictva, ale nechtěl jsem vyvolávat konflikty, byl jsem loajální.

Když se třeba v TOP 09 řešilo, jestli budete při volbách do Senátu podporovat kandidaturu Jitky Chalánkové, což neprošlo a ona byla pak stejně zvolena, byl jste na straně pánů Kalouska a Schwarzenberga, kteří paní Chalánkovou jako kandidátku chtěli, nebo jste byl na straně předsedy Pospíšila?

Bylo nás, jestli se nemýlím, pět. Byl jsem na té straně, která hlasovala pro ni.

Na té straně, která pak ale byla přehlasována.

Ano.