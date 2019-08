Máme v genech hájit nepopulární věci, říká kandidátka na novou šéfku TOP 09

V čem by se TOP 09 pod vaším vedením měla změnit? Na které věci by měla klást větší důraz? Jak chcete stranu změnit?

Úplným základem je, abychom fungovali jako jeden tým, který má jasnou vizi, aby si nás voliči, všichni občané České republiky, uměli jasně zařadit a věděli, co prosazujeme. K tomu je třeba se rozjet i do regionů a více s lidmi komunikovat přímo, než spoléhat jenom na sociální sítě a billboardy, abychom se dostali do příští vlády.

S kým byste chtěla do té příští vlády?

Nám jsou samozřejmě blízké strany od středu napravo, které se jasně vymezují vůči všem extrémistickým a populistickým stranám a hnutím, které vám něco jeden den slíbí a druhý den konají jinak.

Přála bych si jít do voleb v širším bloku

Jste stoupenkyní toho, aby TOP 09 šla do voleb v jednom bloku s ODS, lidovci a s hnutím STAN, nebo pro nějakou redukovanější podobu předvolební koalice?

Spolupráce stran je určitě nutná. A my vidíme, že neschopnost spolupráce vede k tomu, že dnes nejsme schopni utvořit většinu. Proto myslím, že dnes bychom měli být spolupráce schopni už při kandidatuře ve volbách. Zda to bude možné v širším bloku, jak bych si to přála, se všemi stranami, které jste jmenoval, nebo jenom v užším, to je otázka dalších jednání. Pro mě je jednoznačně cestou společná koaliční kandidatura.

V čem by pod vaším vedením byla TOP 09 jiná programově? Na které věci byste kladla důraz, co byste chtěla změnit oproti současnému stavu, kromě toho že současný předseda Jiří Pospíšil je europoslanec a nemá možná tolik času jezdit po regionech?

Chtěla bych, abychom byli čitelnější a možná i důraznější v některých tématech, kde jsme se možná příliš dali vmanévrovat do toho, že jsou to věci nepopulární. TOP 09 má v genech i nepopulární věci zvedat a obhajovat, protože jsme přesvědčeni, že jsou správné. Jednou z nich je pro mě ukotvení v Evropské unii, včetně přijetí eura. Dále je to důslednější ochrana přírodních zdrojů, protože ochrana životního prostředí a všechna témata, která s ním souvisejí, jsou dnes alfou a omegou a my z toho musíme udělat prioritu ještě výraznější, než byla doposud. A stejně tak jsou to i témata jako zkvalitnění vzdělávání. Musí se to projevit i jako rozpočtová priorita, čímž bojujeme proti vzestupu oligarchických a populistických tendencí u nás, protože lidé, kteří jsou vzdělaní, tak se rozhodně nenechávají opít rohlíkem.

Pokud jde o končícího předsedu Jiřího Pospíšila, který nebude svou funkci obhajovat, chtěla byste ho mít ve vedení jako prvního místopředsedu nebo místopředsedu?

Hodnotím předsedování Jiřího Pospíšila jako kladné vzhledem k výsledkům, které se podařily dosáhnout ať v evropských volbách nebo v komunálních volbách a v Praze, a proto si myslím, že ve vedení TOP 09 má místo.

A pokud jde o protikandidáta pana, senátora Tomáše Czernina, který je nyní místopředsedou?

Určitě i pan Czernin je kvalitní kandidát a velmi si ho vážím za jeho slušnost. I on by měl ve vedení pokračovat.

Byl dosud poměrně viditelný konflikt mezi panem Pospíšilem a šéfem vašeho poslaneckého klubu Miroslavem Kalouskem. Nebude to pokračovat, když se říká, že pan Czernin je „kůň“ pana Kalouska a vy... Předpokládám, že vy to tak nemáte s panem Pospíšilem.

Já bych kandidovala i proti Jiřímu Pospíšilovi. Těžko mě můžete považovat za kandidáta nebo „koně“ kohokoliv. Nejsem na dálkové ovládání nikoho.

Má mít TOP 09 konzervativní nebo liberální směřování?

TOP 09 má ve svých stanovách, že je konzervativní stranou. Nejlépe nás vystihl Karel Schwarzenberg, když říkal, že máme nakolik liberální voliče, že nám konzervatismus odpouštějí, a proto já nás celou dobu vnímám jako konzervativně-liberální subjekt a na tom bychom neměli nic měnit. Jsou u nás ve straně zastoupené oba tyto postoje. Já jsem také v něčem liberálnější a v něčem konzervativnější. Myslím, že to je věc, která nás spíš obohacuje.

Jsem pro sňatky homosexuálů, ne jako Okamura či Klaus

Až se ve Sněmovně bude hlasovat o sňatcích homosexuálů, budete to podporovat?

Na to jsem už ve Sněmovně názor řekla. Nikoho nepřekvapí, že nebudu hlasovat jako pan Okamura nebo pan Václav Klaus mladší. Jsem pro sňatky.

Takže máte liberální pohled.

Ano, toto téma považuji za více etické, nikoli politické. V TOP 09 jsou oba názory a tak by to i mělo zůstat a neměli bychom se nutit do změny tohoto postoje.

Jaký je váš osobní vztah s panem Kalouskem? Vnímáte do jako dobrého politika, nebo už nemá TOP 09 moc co dát?

Vážím si ho. Kvůli Miroslavu Kalouskovi jsem vstupovala do politiky a do TOP 09. Jeho hlas bude v TOP 09 jako hlas zakladatele vždycky slyšet, na druhou stranu si myslím, že do další dekády musíme vstoupit i s dalšími mladými tvářemi, kterých za desetiletí celá řada vyrostla.

Měli bychom spojit síly při hledání kandidáta na Hrad

Máte představu, jak by měl vypadat příští prezidentský kandidát, až jednou skončí Miloš Zeman?

Budoucí prezident by měl ctít Ústavu a zákony České republiky, měl by být prozápadní, ostražitý k vlivu cizích mocností, měl by být bytostným demokratem oddaným principům právního státu a jejich dodržování. Měl by také důstojně reprezentovat Českou republiku. To se dnes bohužel od Miloše Zemana čekat nedá a jsem přesvědčena, že síly, které ho na Hradě chtějí a udržují, tak si už dalšího nějakého nástupce, který bude pokračovat v jeho politice, chystají a my bychom neměli zaspat a spojit své síly i při hledání prezidentského kandidáta, abychom mohli vstoupit do dalšího období s takovým prezidentem, jakého si země T. G. Masaryka a Václava Havla zaslouží.

Máte už představu o konkrétním jméně?

Samozřejmě nějakou svoji představu mám, ale určitě nečekáte, že vám ji teď řeknu. Důležité je, abychom se o tom bavili s ostatními stranami, aby to nebyla otázka překvapování se, protože mi na tom skutečně velmi záleží a chci, abychom měli zase prezidenta, na kterého budeme hrdí a ke kterému budeme s úctou vzhlížet.