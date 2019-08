Kalousek i Czernin jsou překvapeni kandidaturou kolegyně do čela TOP 09

„Na jaře naprosto kategoricky vyloučila svoji kandidaturu s tím, že chce být první místopředsedkyní Jiřího Pospíšila, ale že v žádném případě nebude kandidovat na předsedu. Tahle náhlá změna rozhodnutí samozřejmě vyvolává rozpaky, ale to, co je nejdůležitější, je, aby oba dva kandidáti na předsedu nalezli co nejtěsnější spolupráci,“ řekl iDNES.cz šéf poslaneckého klubu Kalousek.

„Kandidatura Markéty Pekarové Adamové je vzhledem k tomu, jak ji ještě před dvěma měsíci kategoricky odmítala, překvapivá. Situace je ale přehledná. Markéta udržuje současné bezčasí, zatímco já nabízím změnu. Věřím, že TOP 09 vyjde z volebního sněmu posílena,“ napsal na Twitteru Czernin.

„Lidsky mě tenhle tweet Tomáše Czernina mrzí, já negativní kampaň vést nechci a nebudu. Myslím, že některé věci ve straně by měly zůstat za zavřenými dveřmi a tím se také řídím. Vnímám, že je Tomáš Czernin protikandidát, ale porazit chci oligarchu, který si privatizuje stát,“ reagovala reagovala Pekarová Adamová.

Není to útěk z TOP 09, řekl končící předseda Pospíšil

Ta má podporu dosavadního předsedy Jiřího Pospíšila. „Ve chvíli, kdy se ona rozhodla kandidovat, tak jsem ji podpořil a rozhodl jsem se, že kandidovat nebudu, že se budu věnovat Praze a Bruselu. To není útěk z TOP 09, v žádném případě,“ řekl iDNES.cz europoslanec a pražský zastupitel Pospíšil.

„Pokud nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, pro TOP 09 je dobré, pokud předseda TOP 09 bude současně lídrem do Poslanecké sněmovny. A bylo by úsměvné, kdybych kandidoval všude,“ řekl Pospíšil.

Jen proti Czerninovi by kandidoval, protože nevidí moc rozdíl mezi tím, že on sám je europoslanec a Czernin senátor. Pekarová Adamová má podle Pospíšila výhodu v tom, že je už nyní poslankyní.

Rozdílné názory na sňatky gayů či na Chalánkovou

Zatímco názory Pekarové Adamové jsou v některých případech liberální, Czernin je konzervativec. Projevuje se to například v jejich rozdílném názoru na sňatky homosexuálů.

„Nikoho nepřekvapí, že nebudu hlasovat jako pan Okamura nebo pan Václav Klaus mladší. Jsem pro sňatky. Toto téma považuji za více etické, nikoli politické,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz Pekarová Adamová.



„Když se na to podívám čistě z hlediska státu, úkolem manželství je produkovat daňové poplatníky. A to zatím nikdo jiný než muž a žena, co já vím, nedokázal. Nechme tu rodinu klasickou – máma, táta, děti,“ řekl začátkem července v Deníku N Czernin.

Když chtěla s podporou TOP 09 kandidovat do Senátu ultrakonzervativně laděná bývalá místopředsedkyně strany Jitka Chalánková, podporovali to Czernin i Kalousek, většina vedení strany včetně Pospíšila či Pekarové Adamové tomu zabránila a kolegy přehlasovala. Chalánková se pak přesto, i bez podpory své bývalé strany senátorkou za Prostějovsko stala.

Kalousek označil rozdělování politiků TOP 09 na konzervativce a liberály za „umělé a nepravdivé členění“. Témata jako sňatky pro gaye a lesby označil za aktivistická, která v TOP 09 nikdy nebyla pokládána za prioritní politické výzvy. „Každý o nich může hlasovat podle svého vědomí a svědomí,“ řekl Kalousek.

Doufá, že se nikdo nebude pokoušet hledat v TOP 09 kvůli volbě předsedy napětí. Sám Kalousek je připraven kandidovat na prvního místopředsedu. „Za optimální pokládám, aby byl prvním místopředsedou ten méně úspěšný kandidát při kandidatuře na předsedu a v takovém případě já z volby odstoupím,“ uvedl Kalousek.