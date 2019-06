Czernin se přidal ke kritice šéfa TOP 09 Pospíšila. Může se s ním utkat

„Domnívám se, že jde těžko skloubit být europoslancem a současně předsedou strany. Měl by být jiný kandidát,“ řekl iDNES.cz Czernin. Na dotaz, zda on sám bude na podzimním volebním sněmu strany kandidovat na předsedu, odvětil: „Nechci, se o tom teď bavit, než se to probere na vnitrostranické půdě. Je to otázka dnů.“

Kalousek vystartoval proti Pospíšilovi vzápětí po evropských volbách, ve kterých strana v koalici s hnutím STAN dostala 11,65 procenta hlasů a TOP 09 a Starostové a nezávislí se podělili o tři europoslance. „Není možné skloubit pozici europoslance a předsedy strany,“ řekl vzápětí Kalousek.

„Je třeba mít kandidáta, který opravdu bude mít tu stranu v centru pozornosti a povede ji do voleb do Poslanecké sněmovny. Kandidát, který se přihlásí o tuhle odpovědnost, se přihlásí poměrně brzy,“ uvedl v pátek Kalousek. Jeho jméno už zná, ale nechtěl ho prozradit.

O Czerninovi jako kandidátovi na předsedu TOP 09 uvažoval, stejně jako o Markétě Pekarové Adamové, ve chvíli, kdy stranu po něm přes jeho odpor převzal Jiří Pospíšil. Ani jeden nechtěl ale tehdy kandidovat a první místopředsedkyně Pekarová Adamová je nyní jednou z hlavních spojenkyní Pospíšila. Kalousek v rozhovoru pro páteční Právo potvrdil, že Pospíšila na pozici předsedy nevolil a řekl na podzimním sněmu ho ani volit nebude. „Z mého pohledu se na pozici předsedy TOP 09 diskvalifikoval,“ řekl v rozhovoru.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a předseda poslaneckého klubu Miroslav Kalousek (4. června 2019)

„Miroslav Kalousek není majitelem TOP 09. O tom, kdo bude předsedou strany, nerozhodne on, ale delegáti volebního sněmu,“ řekl iDNES.cz Pospíšil. „Svým jednáním pan Kalousek poškozuje pozici TOP 09 při právě probíhajícím jednání s hnutím STAN o možnosti společné kandidatury v krajských volbách a ve volbách do Sněmovny,“ prohlásil Pospíšil.

Sám ještě nepotvrdil, že bude funkci předsedy TOP 09 obhajovat, ale vychází z toho, že vzhledem k výsledku eurovoleb má právo ucházet se o místo v užším vedení.