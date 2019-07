Ukradená strana? Šlechtic Czernin je favorit v boji o křeslo šéfa TOP 09

Šlechtic Czernin žijící na zámku Dymokury je potomek starého českého rodu, místopředseda strany, konzervativec – zkrátka pro „knížete“ ideální kandidát. Jen teď musí ujišťovat, že není Kalouskův muž. „Nejsem ničí loutka. Já jsem já,“ říká Czernin.



TOP 09 je jediná parlamentní strana, která letos na řádném sjezdu volí nové vedení, a to 24. listopadu v Praze. To může být opravdu zcela nové. Strana nezažívá zrovna nejlepší období. Podle volebního modelu STEM z 3. července by získala jen 3,7 procenta, což je propadák.



Současný šéf Pospíšil má za sebou relativní úspěch v eurovolbách (tři mandáty) a je stálicí žebříčků popularity politiků. Teď ale říká, že ještě není rozhodnut, zda bude post obhajovat. Jako by ho Czernin zaskočil.

„Mé volební výsledky mi dávají morální právo kandidovat do vedení TOP 09. Ale na jakou pozici, v jakém týmu a s jakým programem, to představím v druhé polovině srpna,“ sdělil Pospíšil. Pro osvěžení paměti - Pospíšil se stal předsedou v listopadu 2017. Přihlášku podal v říjnu 2017, a to do strany, která má v názvu slovo „tradice“.

Pokud Pospíšil bude kandidovat a vyhraje, strana se od dvojice otců zakladatelů asi ještě víc odstřihne. Ostatně třeba ve volebním štábu k eurovolbám Kalousek a Schwarzenberg chyběli a hlouček kolem Pospíšila se tvářil, že jim tam ona dvojice vlastně ani „nechybí“.



Současnému předsedovi ale nejen otcové zakladatelé vytýkají, že stranu řídí jako europoslanec příliš na dálku – z Bruselu a ze Štrasburku.

„Vím, co ta práce obnáší, a jsem přesvědčen, že to nejde dělat s tolika aktivitami, které má pan předseda Pospíšil. My jsme letos velmi prosili Jiřího Pospíšila, aby nekandidoval do Bruselu,“ řekl Kalousek. „Vítám kandidaturu Tomáše Czernina, aktivně ho podporuji a budu ho volit,“ dodal.

Pospíšil se proti tomu ohrazuje. „To je asi jediná kritika, kterou jsem na moji adresu z těch rozhovorů pana Czernina zaznamenal. A můžu říct, že je to klišé, které vytvořili mí odpůrci. Jsme proevropská strana. Proč bychom nemohli mít předsedu europoslance?“ ptá se řečnicky Pospíšil.

Czernin je "autentický topák"

Zvolení Czernina by znamenalo comeback i pro Kalouska, protože Czernin by ho bral jako místopředsedu. A Tomáš Czernin je také venkovan a chce TOP 09 dotáhnout na venkov, čímž v „pražské“ straně vybočuje.

Chlubí se v narážce na Andreje Babiše tím, že svoje hospodářství postavil na nohy s minimem dotací. „Tahle vláda zrušila všechny reformy, kupuje si hlasy voličů za peníze pro budoucí generace. My stagnujeme. Neinvestujeme do vědy a výzkumu,“ vykládá Czernin, co se mu nelíbí a jakým směrem by se chtěl ubírat.



Má v plánu také sestavit stínovou vládu, ale v té by už Kalousek nezasedl. „V postbabišovské době by tam měli být lidé, kteří nejsou zatíženi vzpomínkami na spoluvládnutí Jany Nagyové,“ říká nezvykle sebekriticky Kalousek.

A ještě jedna důležitá věc; tandem Kalousek–Czernin by společně prosazoval předvolební blok demokratických stran „všichni proti Babišovi“ – minimálně čtveřici ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09.

Podle lidí zevnitř strany má Czernin velké šance Pospíšila porazit, pokud se mu nynější předseda rovnou neuklidí z cesty. „Tomáš je autentický topák. Stačí se podívat, jakou měl podporu, když kandidoval na místopředsedu. Dostal 97 procent hlasů,“ upozorňuje jeden ze spoluzakladatelů TOP 09.