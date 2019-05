Povolební dusno v TOP 09. Šéf strany nemá být europoslanec, říká Kalousek

Nejde dělat šéfa na dálku z Bruselu, říká Kalousek Od svého nástupce si Miroslav Kalousek udržuje odstup. Ani s ním společně nesledoval nedělní výsledky voleb. V úterý však Kalousek při rozhovoru pro MF DNES mluvil věcně a klidně. Prezentoval jedinou – ale dost podstatnou výhradu vůči Pospíšilovi. Že zkrátka nejde být najednou europoslanec a předseda strany. Proč jste nebyl v neděli ve volebním štábu?

Zdvořile jsme se omluvili, měli jsme s Karlem Schwarzenbergem soukromé programy. To není podstatné. Výsledky jsme sledovali stejně napjatě a byli jsme rádi, že jsme získali tři mandáty. Proč jste Jiřímu Pospíšilovi vlastně nedoporučoval do těch voleb kandidovat? Vždyť už europoslancem byl?

Předseda politické strany ji má vést do voleb do Sněmovny. To tak je. Cokoli dalšího nedává smysl. Nejsme v situaci, kdy si můžeme dovolit časové kompromisy. To, že Jiřího Pospíšila přeskočil Luděk Niedermayer, je podle vás nějaký důležitý signál?

No, myslím, že to je stanovisko voličů, kdo měl stát v čele té kandidátky, což, upřímně řečeno, byl i můj názor. Myslíte, že to v těch uplynulých měsících fungovalo, že předseda strany je europoslanec? Že někdy na tiskovce ve Sněmovně byl a někdy ne?

Samozřejmě, že to vždycky nějak funguje. Ale jsme-li trvale pod pětiprocentní hranicí a máme-li vyšší ambice, tak je třeba, aby předseda řídil stranu naplno. To byl vždycky můj názor. Nemusím mít pravdu. Ale na základě svých zkušeností, které nejsou úplně malé, vím, že stranu je potřeba řídit každý den. Jiří Pospíšil to vidí tak, že podléháte syndromu expředsedů, co radí a kritizují ty nové...

Ale vůbec ne. Já si uvědomuju, jaké penzum práce to obnáší – být předsedou strany. Měl by pan Niedermayer kandidovat proti Jiřímu Pospíšilovi na předsedu strany?

Když byl zvolen s obrovskou důvěrou do Evropského parlamentu, tak nikoli. Není možné skloubit ty dvě pozice.