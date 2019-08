Pospíšil jako šéf TOP 09 na podzim skončí, věnovat se chce Praze a Bruselu

18:42 , aktualizováno 19:35

Jiří Pospíšil nebude na podzimním volebním sjezdu TOP 09 obhajovat post předsedy strany. Současný europoslanec a zastupitel Prahy to v úterý uvedl na Twitteru. Pospíšil se chce dál věnovat práci na pražském magistrátu a v Bruselu. Stranu by podle něj měl vést politik, který chce být současně lídrem do sněmovních voleb.