Vytvořme předvolební blok proti Babišovi, vyzval strany Rakušan

Předvolební blok by podle šéfa STAN měl být co nejširší, protože pak by volební výsledek mohl být lepší než u hnutí ANO a prezident Miloš Zeman by musel dát šanci sestavit vládu jinému politikovi než Babišovi, věří Rakušan.

Stoupencem širšího předvolebního bloku je i kandidát na předsedu TOP 09 Tomáš Czernin. V tuto chvíli jsme s hnutím STAN kandidovali společně do Evropského parlamentu a je domluveno, že to partnerství bude pokračovat. Na tom bych určitě nic neměnil. Na kandidátce byly i další menší subjekty a já jsem rozhodně příznivcem spojování sil a myslím, že i v naší historii máme hezkou pověst o Svatoplukových prutech,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Czernin, místopředseda TOP 09, člen senátního klubu Starostové a nezávislí, který byl na Jičínsku zvolen senátorem i s podporou KDU-ČL.

