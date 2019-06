Nebuďte srab, vyzval Babiše šéf lidovců ke kompetenční žalobě na Zemana

„V tuto chvíli je povinností premiéra této země, aby konal v duchu ústavního pořádku a toho, co mu přikazuje ústava. Prezident republiky v tuto chvíli nekoná, nepřijal demisi, kterou mu doručil premiér této země, ministra Staňka, a já vyzývám pana premiéra. Pane premiére, nebuďte srab,“ řekl Výborný krátce poté, co se opozici nepodařilo vyslovit Babišově vládě nedůvěru.

Vládu podržela ČSSD i komunisté, ale sociální demokraté jen odsunuli svůj problém – prezident Miloš Zeman dosud nevyhověl návrhu, který mu doručil premiér Andrej Babiš, aby do vlády na post ministra kultury jmenoval Michala Šmardu místo Antonína Staňka, kterého má podle ČSSD i Babiše odvolat.

Lídr strany Jan Hamáček se kvůli tomu chystá vypravit za Zemanem na Vysočinu a sejít se má i předsednictvo ČSSD. Do konce června chce mít strana jasno, kdy bude Šmarda novým ministrem místo Staňka. Místopředseda sociální demokracie Ondřej Veselý novinářům prozradil, že když to Zeman do konce června neudělá, bude ČSSD chtít, aby vláda už příští týden dala na prezidenta kompetenční žalobu kvůli tomu, že nedodržuje Ústavu.

Ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová řekla, že premiér Babiš dodržel koaliční smlouvu, když Zemanovi předal návrh na odvolání Staňka a jmenování Šmardy. Je podle ní na prezidentovi, aby teď konal. Jak ona, tak šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek mluvili o tom, že Babiše zřejmě čeká další jednání s prezidentem republiky.

Ostuda a selhání ČSSD, glosoval Fiala výsledek hlasování

„Byla to ČSSD a její poslanci, která se aktivně rozhodla, že si přeje mít ve funkci předsedy vlády Andreje Babiše, osobu trestně stíhanou, člověka s neakceptovatelným se střetem zájmů, s rizikovým podnikáním, jehož transakce ohrožují peněženky daňových poplatníků“ uvedl šéf ODS Petr Fiala.



„Je to ostuda a selhání této tradiční demokratické politické strany v České republice,“ řekl Fiala a dodal, že jeho strana bude dál testovat hranice tolerance ČSSD k Babišovi.

„Nesmíříme se s touto situací a jsme domluveni, že v případě dalšího podnětu, jako je případná obžaloba Andreje Babiše, nebo jako je potvrzení té předběžné zprávy ze strany Evropské komise, jsme připravení vyvolat znovu hlasování o nedůvěře vládě. Pro nás je to principiální věc,“ uvedl Fiala.

„My se s tím nehodláme smířit ani do budoucna,“ uvedla první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Potvrdila připravenost opozice vyvolat hlasování o nedůvěře znovu.

„Vytrváme v opoziční práci a konfrontaci,“ řekl i šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek se nediví prohlášením, že opozice je připravena hlasování iniciovat znovu. „Vzhledem k tomu, že opozice nemá žádný program a nepodařilo se jí za rok prosadit žádný zákon, tak rozumíme této jejich snaze,“ řekl ve čtvrtek ráno Faltýnek.