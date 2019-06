Zviditelněním se snaží zablokovat parlament, řekl Zeman o vládní opozici

„Hlasy jsou spočítány a pokud tento výpočet vyjde, tak to bude jedna ze zbytečných kvazinedůvěr, u kterých i ti, kdo připravují nedůvěru, vědí, že to prohrají. Ale aby se tak trošku zviditelnili, tak se tímto zviditelněním snaží zablokovat parlament, který by mohl přijmout takových, bratru počítám, pět dobrých zákonů,“ prohlásil Zeman.



K vyslovení nedůvěry vládě je potřebných aspoň 101 hlasů z celkového počtu 200 poslanců, ale vládní ANO, ČSSD a komunisté, kteří menšinovou vládu tolerují, disponují dohromady většinou 108 křesel.



ČSSD se radila, co udělá, protože prezident Zeman váhá se jmenováním Michala Šmardy ministrem kultury. Šéf ČSSD Jan Hamáček se Zemanem mluvil a chce problém vyřešit do konce června. Vládu jeho strana při hlasování o nedůvěře podrží.



Mimořádnou schůzi kvůli hlasování o nedůvěře vládě vyvolala pětice stran ve Sněmovně - ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN - v reakci na dvě předběžné auditní zprávy Evropské komise, podle nichž je Babiš stále ve střetu zájmů, i když kvůli novele českého zákonu o střetu zájmů svůj majetek převedl do dvou svěřenských fondů. Podle auditorů Evropské komise má ale na tyto firmy stále vliv a holding Agrofert podle auditorů čerpal dotace, na které neměl nárok. Babiš to popírá a tvrdí, že se nic vracet nebude.



Kromě toho k protestům na náměstích a k hlasování o nedůvěře přispěla i výměna na postu ministra spravedlnosti, a to poté, kdy policie předala státním zástupcům kauzu, ve které je obviněn i Babiš. Kvůli čerpání padesátimilionové dotace na farmu Čapí hnízdo.