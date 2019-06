Když Zeman nejmenuje Šmardu, má na něj Babiš podle ČSSD dát žalobu

O kompetenční žalobě na prezidenta Zemana, kterou by podával premiér Babiš, by přitom vláda musela rozhodnout na svém nejbližším jednání po konci června, tedy zřejmě již na pondělním jednání kabinetu.

Veselý na dotaz iDNES.cz, proč to musí Hamáček premiérovi psát, když mu to může říci v lavici pro členy vlády ve Sněmovně, kde ministři sledují rozpravu před hlasováním o nedůvěře vládě, Veselý odvětil: „Protože chceme, aby to bylo černé na bílém.

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý

„Ústava jasně hovoří o tom, jak prezident postupuje v situaci, kdy pan premiér požádá o odvolání ministra. Já bych chtěl mít situaci vyřešenou do 30. června,“ řekl novinářům Hamáček.



„Pan prezident nikdy kategoricky neřekl, že nechce odvolat pana Staňka, či potažmo jmenovat pana Šmardu, pan prezident chce o té situaci dále jednat,“ uvedl tako Hamáček poté, co se Zemanem, který je na oficiálně na návštěvě Vysočiny, telefonicky hovořil.

Ministr vnitra a lídr ČSSD deklaroval, že sociální demokraté nebudou hlasovat s opozicí pro nedůvěru vládě. To potvrdil i Veselý, ale nechtěl říci, jak přesně bude vypadat to, že nepřidá svůj hlas k opozici.



Ve Sněmovně nejsou ve středu tři poslanci ČSSD - Václav Votava z pracovních důvodů, Kateřina Valachová z rodinných důvodů a také hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, který doprovází prezidenta Zemana.

Ani kdyby se dalších dvanáct poslanců ČSSD přidalo k opozici, neměla by tak 101 hlasů pro svržení vlády.

Proto se sociální demokraté pokusili přesvědčit opozici, aby se o nedůvěře vládě ve středu nehlasovalo, ale bylo to odloženo, až do chvíle, kdy bude jasné, zda Zeman ministra Staňka odvolá a místo něj jmenuje Šmardu.