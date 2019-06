Udělal jsem mnoho užitečného, řekl Staněk a přirovnal se ke Karlu IV.

„Vy mi vytýkáte mou starost o národní kulturní památku, vy mi vytýkáte mou starost o památku. Tak, prosím vás, to je to, co nám tu nechali předkové. Bohužel, od listopadu 1989 toho příliš mnoho vystavěno nebylo, co bychom do budoucna mohli chránit. Takže prosím, nevytýkejte mi, že se starám o národní památky,“ hájil se Staněk, jehož odvolání z vlády chce ČSSD a premiér Andrej Babiš ho proto navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi.

Právě Zemanovo otálení s odvoláním Staňka a jmenováním Michala Šmardy donutilo sociální demokraty se znovu radit, jestli mají vládu podržet, nebo se přidat k opozici a vládu Andreje Babiše povalit. Rozhodli se vládu podržet, i když Zeman osud Staňka a jmenování Šmardy nerozjasnil.

„Ano, udělal jsem chyby. Dopustil jsem se některých věcí, které bych zpětně neudělal. Ale kdo z vás je bez chyby? Kdo z vás nikdy neudělal chybu? A kdo se dokázal omluvit? Udělal jsem spoustu chyb, ale udělal jsem i mnoho užitečného,“ hájil se Staněk.

„Chtěl bych vás upozornit, že nejsem ministrem kultury v demisi, i když se některá média o to snaží to takto interpretovat,“ řekl ministr kultury. Pochlubil se, že má zásluhu na vytvoření Národního muzea v přírodě, když byla sloučena většinu skanzenů, které byly samostatnými institucemi. „Vždycky jsem si říkal, že slušnost není slabost a bylo mi to vytýkáno,“ hodnotil sám sebe Staněk. Za projev si vysloužil silný potlesk z vládních lavic, i od premiéra Babiše, který žádá o Staňkovo odvolání.

Ministr kultury hájil i personální změny, které udělal. „Ministerstvo kultury zřizuje 29 příspěvkových organizací, kdyby každá fungovala jako Národní galerie, vaše katastrofická vize kultury by byla naplněna. Odvolal jsem ředitele, kteří porušili hospodářská pravidla, porušili zákon a nic víc a nic méně,“ rozohnil se ministr kultury.

Šéf poslanců opoziční ODS Zbyněk Stanjura nejprve Staňka pochválil za jeho projev, ale pak se podivil, že byl ministr při svém projevu otočený směrem k opozičním poslancům a nedíval se směrem k ČSSD, která se ho chce zbavit, nebo na premiéra, který navrhl jeho odvolání.

„Nezpochybňuji právo kohokoli mě odvolat. Udělal to, co udělat musel,“ řekl Staněk na adresu Babiše, který postupuje podle koaliční smlouvy

