Pokud Zeman nevymění Staňka, ministři za ČSSD podají demisi

Zároveň musí být do konce června jasné, kdy prezident jmenuje nového ministra kultury Michala Šmardu. Na výsledek Hamáčkovy mise na Vysočinu budou čekat jeho kolegové z nejužšího vedení ČSSD, grémia, které má jednat od 19 hodin ve Sněmovně.

„Už jsme na předsednictvu řekli podmínky pro podporu vlády. Jednou z nich je změna ve vládě a jmenování pana Šmardy s tím, že jasno má být do konce června. Součástí toho je, že by naši ministři opustili vládu, když se to nestane,“ řekl iDNES.cz ministr zahraničí a místopředseda strany Tomáš Petříček. On sám se při hlasování o návrhu odejít z vlády zdržel hlasování, když pro odchod z ní hlasovalo 10 lidí z 41 přítomných a stejný počet se zdržel hlasování.



V případě, že by demise podali všichni ministři za ČSSD, měli by je podle koaliční smlouvy následovat i ministři za hnutí ANO. To by znamenalo, že by vláda padla. Podmínkou je, že by ale skončili skutečně všichni ministři za sociální demokracii. Stačil by jeden, který by to neudělal a Babiš by mohl po Zemanovi chtít jen doplnění vlády, která by se pak ale už musela opřít o jinou stranu než ČSSD. Babišovi se při hlasování o nedůvěře nabízel šéf SPD Tomio Okamura.

Sociální demokraté se v noci ze středy na čtvrtek nepřidali k pravicové opozici a Babišova vláda tak hlasování o nedůvěře přežila. Turbulence ale nekončí. Vše teď má v rukou prezident Zeman - buď dodrží článek 74 Ústavy ČR, podle nějž prezident odvolá člena vlády (v tomto případě Staňka), když mu to předseda vlády navrhne, nebo se Babiš bude muset obejít bez ČSSD.