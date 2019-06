Hamáček chce znát datum odvolání ministra Staňka a jmenování Šmardy

14:56 , aktualizováno 14:56

Šéf ČSSD Jan Hamáček požaduje, aby byl ještě do konce tohoto týdne znám termín, kdy prezident Miloš Zeman odvolá z vlády ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD a kdy jmenuje nového ministra kultury Michala Šmardu. To by považoval za splnění jednu ze čtyř podmínek další podpory vlády, jak je definovala sociální demokracie.