Navržený ministr kultury Šmarda už má za sebe záskok do čela Nového Města

„Dohodli jsme se na tom, že v případě mého jmenování do vlády bych dál nevykonával uvolněnou funkci. Tu by převzal Jaroslav Lempera,“ reagoval Michal Šmarda.

Zástupci sdružení Lepší Nové Město, ve které se pro komunální volby dali dohromady (a posléze je suverénně vyhráli) nezávislí kandidáti společně s ČSSD, se na tom dohodli v pondělí večer.

„Taková dohoda vzniká,“ potvrdil Lempera. Pořád však mluví raději v rovině teorie, protože Michal Šmarda se ministrem ještě nestal.

O konkrétních změnách a novém uspořádání vedení desetitisícového města však teprve budou jednat s ostatními zástupci koalice. Tu tvoří ještě Sdružení nezávislých kandidátů pro obce a KDU-ČSL.

Koalice souhlasí. I když zvažuje i funkci neuvolněného starosty

S nominací Jaroslava Lempery, který pracuje jako tajemník poslaneckého klubu ČSSD, nemá dlouholetý místostarosta Stanislav Marek (Sdružení nezávislých kandidátů pro obce) žádný problém, i když čekal jiné jméno.

Varianty nového uspořádání radnice v Novém Městě starosta Jaroslav Lempera, místostarosta Stanislav Marek, radní Michal Šmarda; bez neuvolněného místostarosty starosta Jaroslav Lempera, místostarosta Stanislav Marek, neuvolněný místostarosta Michal Šmarda, nebo Tomáš Krejčí neuvolněný starosta Šmarda, dva uvolnění místostarostové Marek a Lempera

Souhlasí také KDU-ČSL. „Byli jsme informováni, že Lepší Nové Město na uvolněnou pozici navrhuje Jaroslava Lemperu.

S tím nemám nejmenší problém,“ reagovala radní Helena Šustrová. „Předpokládám, že jednání o přesném uspořádání ještě povedeme,“ dodala.

Ve hře jsou celkem tři varianty, včetně jednoho docela nezvyklého řešení. „Michalu Šmardovi jsem navrhoval, ať se stane neuvolněným (tedy neplaceným, pozn. red.) starostou a udělají funkci druhého uvolněného místostarosty,“ zmínil Marek. „Stejně počítám s tím, že budeme věci řešit i nadále také spolu,“ dodal.

Stejně to vidí nový kandidát na starostu. „Bavíme se o tom, že by Michal Šmarda mohl být neuvolněným starostou a já bych se na plný úvazek věnoval radnici,“ potvrdil Lempera.

I když sám neví o žádném městě, kde by tento model fungoval, nevidí v tom problém. „Pořád budou ve vedení města dva lidé, kteří se té práci věnují naplno bez ohledu na pozici,“ řekl.

Budu rád, když se Šmarda na radnici vrátí, říká Lempera

V každém případě je jasné, že vliv na chod města si ponechá Šmarda i po přesunu do Nostického paláce, kde ministerstvo sídlí. Je starostou devět let a získal suverénně nejvíc preferenčních hlasů.

„Neplánuji tam být navždy. Až na ministerstvu skončím, pak bych se mohl vrátit na radnici naplno,“ řekl Šmarda. Proto nyní nejsilnější strana koalice hledala někoho, kdo bude ochotný „zaskočit“ v čele města na neznámo dlouhou dobu.

„Já k tomu přistupuji stejně jako Michal Šmarda k případné misi na ministerstvu. Budu rád, když se pak vrátí na radnici naplno,“ tvrdí třiačtyřicetiletý Lempera, který je rodilým „Novoměštákem“. Po gymnáziu vystudoval v bakalářském programu geodezii na ČVUT, je ženatý, má dvě děti.

Podle dalších variant by byl Šmarda alespoň radním, nebo neplaceným místostarostou.

„Je to samozřejmě primárně věc koalice. Těžko můžeme očekávat, že do toho budeme mluvit. Pozice starosty je však natolik důležitá, že bych očekával, že to bude práce pro uvolněného, tedy na plný úvazek. Varianta, že by si to pan Šmarda přihodil k ‚ministrování‘, není to, co bychom viděli jako ideální řešení,“ míní Miroslav Skalník, předseda novoměstské ODS, která je v opozici. Pokud by ale dosavadní starosta zůstal v radě, považoval by to dokonce za přínosné.

