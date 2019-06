Šmarda: Dva roky na ministerstvu vydržím. Pak se vrátím zpět do Nového Města

Jak prožíváte tu dobu nejistoty, kdy nevíte, jestli se stanete ministrem?

Prožívám to docela v pohodě, protože mám dost práce v Novém Městě na Moravě. Také finišujeme s přípravou rozpočtu a investičními akcemi. K tomu občas jedu do Prahy. Ale je mi líto, že to může být nepříjemné pro ten resort i celou zemi. Tím, že je ministr na odchodu, je logicky snížena jeho autorita a hůř se mu vyjednává o rozpočtu i koncepčních věcech.



Máte nějaké zprávy, proč si prezident dává tak načas? Nelíbíte se mu, nebo o co jde?

Podle těch signálů, které mám, důvod nesouvisí tak moc se mnou, jako souvisí se vztahem k panu ministru Staňkovi. Pan prezident je přesvědčen, že by v té funkci měl aspoň nějaký čas zůstat.



Dokážete si představit, že by Antonín Staněk ministrem zůstal?

To nedokážu. Respektive nedokážu si představit, že by zůstal Antonín Staněk ministrem kultury a Jan Hamáček předsedou ČSSD. Pokud by Jan Hamáček nedosáhl odvolání ministra, ztratil by jako předseda autoritu. A pan Staněk je dospělý chlap, tak předpokládám, že když podal demisi, chce opravdu skončit. Byl jsem s ním na kafi a říkal mi, že na své demisi trvá a nic se na tom nemění. Nicméně, že dokud ho prezident neodvolá, bude normálně pracovat.

A tomu věříte? Sám přece zdůrazňoval, že demisi podal na žádost předsedy Hamáčka.

Není to pro něj jednoduché, strhl se na něj tak silný mediální tlak, že se třeba někdy může dopustit vyjádření, které by v klidu formuloval jinak.

Souhlasíte s odvoláním Jiřího Fajta z čela Národní galerie a Michala Soukupa z Muzea umění Olomouc?

Neumím to moc posoudit. Situace v Národní galerii v Praze mi připadá jednoznačnější a lépe vysvětlená než situace v Olomouci. Hlavně bych řekl, že to pan ministr měl řešit diskrétněji, nemělo to být tak teatrální.

Nepokazil jste si vyhlídky u prezidenta, když jste řekl, že by se do výběrového řízení na šéfa Národní galerie mohl opět přihlásit Jiří Fajt?

Asi nemůžu nikomu bránit, aby se přihlásil do výběrového řízení. To neznamená, že je vyhraje.

A kdyby je vyhrál, tak byste ho jmenoval?

Tak bych ho asi musel jmenovat. Především bych chtěl, aby se politický vliv na ty instituce omezil a rozhodla o tom skutečně odborná komise. A aby ředitel pak byl nezávislý a politici mu nezasahovali do jeho odborné práce. Ale také je třeba nastavit v těchto institucích lepší kontrolní mechanismy.

Jaký byl Antonín Staněk ministr?

Netroufám si ho hodnotit, nejsem v nezávislé pozici. Ale nelíbí se mi, když je mu jen nasazována psí hlava, odvedl spoustu dobré práce.

Prezident si kandidáty na ministry zval na Hrad nebo do Lán. Nepřijde vám zvláštní, že se s vámi hodlá setkat během návštěvy na Vysočině?

Asi ví, že lístek na vlak je drahý, takže je z jeho strany hezké, že mi vyjde vstříc.

Není to spíš známkou toho, že s vámi moc nepočítá?

To by řekl, ne? Myslím, že ke mně má pan prezident pozitivní vztah.

I přesto, že jste přítelem Bohuslava Sobotky a jmenoval byste Fajta znovu ředitelem Národní galerie?

Nevěřím tomu, že by se pan prezident rozhodoval na základě tak malicherných věcí.

A co si myslíte o dohodě, podle které měl prezident zajistit Staňkovi za odvolání Fajta politickou podporu?

Pan Staněk to popřel, tím to pro mě končí.

A vy tomu věříte? Vím o pár lidech v ČSSD, kteří mi tvrdili, že se jim pan Staněk tou dohodou chlubil.

Bez ohledu na to, na čem se oni dva dohodli nebo nedohodli, pan Hamáček navrhl jeho odvolání, Andrej Babiš se s tím ztotožnil a on musí být odvolán. Jinak to nemůže skončit.



Jakou teď má Antonín Staněk v ČSSD pozici?

Dobrou. Bereme to tak, že už chtěl chudák dávno rezignovat, jenom tam musí zůstat déle, protože pan prezident zatím nenašel termín, kdy by ho odvolal.

Jste prý velcí přátelé s Bohuslavem Sobotkou, jak dlouho se spolu znáte?

Známe se 25 let, přátelé jsme pořád a asi pořád budeme. Seznámili jsme se uvnitř ČSSD, byli jsme tehdy oba mladí, smáli jsme se stejným věcem.

Neříkáte si, že by vám tady v Novém Městě bylo lépe?

Bylo by mi lépe a je mi tady lépe. Misi na ministerstvu kultury beru jako manažerskou, která přichází v okamžiku, kdy musíme hodně napravit v tom úřadu i v ČSSD. Ale po tom, co ta mise skončí, bych se rád vrátil do komunální politiky v Novém Městě na Moravě.

Takže do konce volebního období a zase zpět do Nového Města?

Ano, maximálně do konce tohoto volebního období.

Nevypovídá to něco o současné ČSSD, že její místopředseda a nejspíš budoucí ministr nemá v celostátní politice žádné ambice?

Ale já mám ambici dát do pořádku rozjitřenou situaci v kultuře a pomoci ČSSD, aby znovu hrála ve společnosti roli, kterou má. To není málo. Nicméně pak bych se chtěl věnovat tomu, co mám rád. Za posledních osm let jsem v Novém Městě na Moravě slyšel většinou chválu, zatímco za poslední tři týdny mi skoro všichni akorát nadávají. Takže ty dva roky to vydržím, ale už dnes vím, že se budu těšit zpátky.

Byl jste proti vstupu ČSSD do vlády. Teď dorazil předběžný audit o tom, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů a Česko má vracet dotace. Do toho se konají velké demonstrace. Máte i za této situace zůstat ve vládě?

Jsem vnitřně přesvědčen o tom, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů a že Agrofert neřídí jeho paní. Ta situace není dobrá, ale není ani v ničem nová. Když dorazí nějaký ještě ne definitivní dokument, který říká, že to, co si celou dobu myslím, může být pravda, pro mě situaci nemění. I při vědomí tohoto jsme se rozhodli podepsat koaliční smlouvu.

Kde je ta hranice, kdy by ČSSD řekla už dost?

Teď je sestavován rozpočet na příští rok a pro mě by ta hranice byla ve chvíli, kdyby ČSSD měla sáhnout do kapes lidem, kvůli kterým tady je – seniorům, rodinám s dětmi, pacientům. Jedny volby jsme prohráli na tvrzení, že Andrej Babiš nemá být předsedou vlády. Lidi nám řekli, že nemáme pravdu. Dokud lidé ten názor mají a dokud problémy pana premiéra nepřerostou únosnou mez, respektovat to musíme.

