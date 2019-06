Hamáček doporučil, aby ČSSD podpořila vládu. Onderka už nevěří Babišovi

„Já zastávám názor, že pokud se nám bude dařit naplňovat cíle, pro které jsme do vlády šli, tak to vládní angažmá má smysl,“ uvedl Hamáček. V regionech podle něj převažuje stejný postoj. Bez účasti ve vládě by podle Hamáčka strana neměla možnost prosazovat svůj program. Priority ČSSD se podle něj musí promítnout do státního rozpočtu na příští rok.

Trochu jinak to vidí druhý muž ČSSD Roman Onderka. Už nevěří Babišovi. „Poté, co porušil některé nepsané dohody, které jsme si sdělili. Z tohoto pohledu tak přistupuji i ke spolupráci s hnutím ANO. Veškeré kroky, které budeme požadovat, tak si následně budu kontrolovat. Od toho se bude odvíjet spolupráce i to, jak se bude chovat sociální demokracie,“ řekl Onderka.



Předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha novinářům řekl, že vývoj dal za pravdu těm, kdo byli ve straně proti vstupu do vlády. Pro ČSSD je podle něj nyní složité z koalice couvat, protože by ji nahradila SPD a vláda pokračovala dál. „Když spácháte sebevraždu, je těžké to pak vzít zpátky,“ řekl Vícha.

Komunisté, kteří vládu tolerují, už v pátek odpoledne rozhodli, že vládu Andreje Babiše podrží. Hlasování o nedůvěře vládě se rozhodly vyvolat ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN. Pro nedůvěru vládě chce hlasovat i SPD Tomia Okamury. Bez pomoci sociálních demokratů nebo komunistů nemá ale opozice šanci vládu povalit. K vyslovení nedůvěry potřebuje sehnat 101 hlasů, které ale nemá.