Babišova vláda počítá se schodkem 40 miliard. Pro příští tři roky

I ČSSD se ještě minulý týden návrh rozpočtu nezdál. Šéf ČSSD Jan Hamáček řekl, že jeho strana má několik podmínek pro podporu vlády. Jedna z nich se týká právě rozpočtu. „Státní rozpočet, který aktuálně vyjednáváme a bude předložen do Poslanecké sněmovny, bude umožňovat to hlavní, proč sociální demokracie šla do vlády a naplňovat programové cíle. Aktuální návrh tyto ambice nesplňuje,“ řekl Hamáček.



Celkové příjmy státního rozpočtu na příští rok naplánovala ministryně financí Alena Schillerová na 1,558 bilionu korun a v porovnání se schváleným rozpočtem 2019 dochází k nárůstu o 92,8 miliardy Kč. Celkové výdaje rozpočtu by tak měly být 1,598 bilionu korun.



Prioritami rozpočtu v příštím roce je opět jako letos zvýšení důchodů nebo platů učitelů. Rozpočet počítá i se zvýšením rodičovského přípěvku z 220 na 300 tisíc korun, růstem výdajů ministerstva obrany nebo snížení počtu míst u ministerstev o 10 procent.

Průměrná penze by se měla příští rok zvednout přesně o 900 korun na 14 358 korun, tedy o 6,7 procenta. Suma na platy ve státní správě a službách by se měla zvednout proti letošku o dvě procenta, učitelům o deset procent a neučitelským profesím o sedm procent. S takovým nárůstem nesouhlasí odbory, považují ho za nedostatečný.

Podle aktuálního návrhu rozpočtu mají příští rok proti letošku klesnout výdaje resortu zahraničí o 237 milionů korun, financí o téměř 376 milionů a kultury o skoro 424 milionů Kč. Výdaje resortu dopravy se mají snížit o 12,3 miliardy korun a zemědělství o 2,5 miliardy. Porostou naopak výdaje pro školství, místní rozvoj, zdravotnictví, spravedlnost, obranu, vnitro a zvýšit se mají také pro resort práce a sociálních věcí a rovněž průmyslu a obchodu.

Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do Poslanecké sněmovny do konce září. Během léta ministři jednají s ministrem financí o rozpočtech svých resortů a do konce srpna musí ministerstvo financí návrh poslat vládě.