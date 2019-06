Nikdy jsem neakceptoval ultimátum, řekl Zeman k žádosti na výměnu Staňka

„Za třicet let, co jsem byl v politice jsem neakceptoval žádné ultimátum,“ řekl prezident Zeman při návštěvě Vysočiny k tomu, že sociální demokracie očekává, že do konce června řekne, kdy odvolá ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD a jmenuje místo něj Michala Šmardu.