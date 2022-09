Chci být opět premiérem, můj soud už lidi nezajímá, říká Babiš

„V minulosti jsem to vylučoval, teď už to vzhledem k tomu, co se děje v naší zemi, kterou vede prokazatelně nejhorší vláda od listopadu 89 v čele se slabým a nerozhodným premiérem, nevylučuji,“ uvedl šéf hnutí ANO v reakci na dotaz, zda je reálné, pokud by nekandidoval na prezidenta, že by se za tři roky znovu pokusil získat premiérský post. Možnou kandidaturu na Hrad chce Babiš oznámit před koncem října.

Hnutí ANO se drží v čele žebříčků preferencí, velké cíle má i pro nadcházející volby. Chce pokračovat tam, kde je ve vedení už dnes, ale bude se snažit dostat i do čela dalších radnic. „Bude to ale těžké, protože tradiční strany se nás po volbách snaží vyšachovat,“ řekl Babiš. V rozhovoru mluví i o soudu kvůli Čapímu hnízdu.

U soudu za sebou máte první týden. Před začátkem jste říkal, že to bude hlavní téma voleb. Pořád si to myslíte?

Ne, už ne, i když před začátkem soudu jsem o tom byl přesvědčený. Teď vidím, že lidi už to nezajímá. Řeší daleko závažnější věci jako faktury a zálohy za elektřinu, plyn a teplo. To je teď to, co je zajímá. Škoda, že média nevěnovala větší pozornost našim 28 bodům Krizového plánu pro Česko.

Premiér Petr Fiala nebo arogantní ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se nám půl roku vysmívali, že chceme zastropovat ceny energií. Premiér to kategoricky odmítal ještě 29. srpna. A teď to před volbami udělají, když už je deset minut po dvanácté, máme v Evropě jednu z nejvyšších cen elektřiny a plynu. Je zoufalství, že jako čistý vývozce elektřiny ji náš stát nedokáže zajistit svým občanům za normální ceny, zvlášť když ČEZ vyrábí nejlevnější elektřinu v Evropě.

Zůstaňme ještě u soudu. V pátek vypovídal váš starší syn. Už před jeho svědectvím jste žádal, aby ho napřed vyšetřili psychiatři, jestli je vůbec schopný zúčastnit se soudního líčení, což soud odmítl. Proč jste o to vlastně žádal?

Bylo to na žádost mých advokátů.

Budou vaši obhájci žádat o posudek dodatečně i po výslechu?

To nechci komentovat. Je to rodinná tragédie a mě moc mrzí, jakým peklem musí znovu a ještě k tomu veřejně procházet moje rodina. Stav syna je bohužel dost komplikovaný. Mně to, co se teď děje, rve srdce, jako každému tátovi. Andy si ze mě ve svých představách udělal svého nepřítele. I přes to všechno bych mu ale chtěl vzkázat aspoň takhle na dálku, že nic se nemění na tom, že ho mám rád.

Podle reakcí na sociálních sítích berou lidé vaši žádost jako snahu o znedůvěryhodnění syna. Jaký vztah spolu máte?

Měli jsme dobrý vztah. Bohužel od roku 2015, kdy ho zmateného na dálnici zadržela policie a následně mu byla diagnostikována schizofrenie, jsme si prošli peklem. Syn se nemocí hodně změnil, nepřeju nikomu, aby něco takového musel zažít. Vždycky jsem se snažil, aby se měl dobře, vystudoval, měl dobrou práci, a i po propuknutí nemoci jsem dělal vše pro to, abych mu byl oporou.

Ještě v roce 2018 jsem za ním byl ve Švýcarsku, hráli jsme šachy. Všechno vypadalo, že je fajn. Pak ho ale zneužili novináři, politici a další lidé kvůli volbám a přesvědčili ho, že nemusí brát prášky, že mu nic není, a hlavně že jsem jeho největší nepřítel. A až teď vlastně vůbec poprvé před soudem přiznal, že má schizofrenii, byť s tou diagnózou nesouhlasí.

Chápu, jak velmi těžké musí být přijmout takovou nemoc a její následky. O to víc doufám, že si vše společně vyjasníme a náš vztah se zase zlepší. Jakmile to půjde a on bude souhlasit, potkám se s ním, abychom mohli vše v klidu probrat.

Nagyová do Senátu

Téměř celý tento týden vyjadřujete podporu jedné jediné kandidátce hnutí ANO Janě Nagyové, která kandiduje v nadcházejících volbách do Senátu proti jeho současnému šéfovi Miloši Vystrčilovi (ODS) a která je s vámi obžalována v kauze Čapí hnízdo. Jaké má podle vás šance?

Každý automaticky předpokládá, že pan Vystrčil vyhraje, ale já jsem přesvědčený, že si nezaslouží, aby místo v Senátu obhájil.

Proč?

Protože upřednostňuje národní zájmy jiných zemí, ale na české zájmy a na české občany kašle. Lidem povýšenecky vzkazuje, že vysoké zálohy budou muset zvládnout sami. Zajímalo by mě, jak by pan Vystrčil mluvil, kdyby třeba musel vyžít s 20 tisíci měsíčně jako spousta lidí. Navíc tím, že lidé na Vysočině ze senátních voleb udělají malé referendum o vládě a Vystrčila nezvolí, mohou premiérovi Fialovi a jeho ministrům jasně vzkázat, že zemi vedou špatně.

Když se ještě jednou vrátím k sociálním sítím, můžete vyvrátit, že pomoc Janě Nagyové není jen snaha, aby když uspěje, získala imunitu a tím se zkomplikovalo soudní řízení?

To je absolutní nesmysl, protože nikdo z nás nic trestného neudělal. Je to účelové politické trestní stíhání a nepravdivá obžaloba bez jakýchkoli důkazů. Senát, který ovládá vládní koalice, by ji jistě rád vydal. A ona už ostatně sama deklarovala, že by požádala o své vydání, takže v tom žádný problém nevidím.

Jak odhadujete, že pro ANO dopadnou senátní volby?

Postavili jsme 21 kandidátů a já si netroufám říct, kolik z nich uspěje. Nepochybuji ale o tom, že ve druhém kole se všichni spolčí proti ANO. Proto bych chtěl lidi poprosit. Přijďte k volbám, i k těmto senátním. Tyhle volby jsou referendem o současné vládě, o nejhorší vládě po listopadu 1989, tak bychom zástupce pětikoalice měli vymést nejen z radnic, ale i ze Senátu.

Chtěl bych také voliče upozornit na to, aby pečlivě vybírali, koho volí, protože v řadě měst a obcí se kandidáti pětikoalice stydí za své mateřské strany a schovávají se pod jinými názvy v různých koalicích. Zvlášť to platí třeba o STAN. Taková starostka Mladých Buků paní Potůčková kandiduje do komunálních voleb za Mladobučáky, ale ve Sněmovně je členkou klubu STAN.

Referendum o vládě

Ano, v souvislosti s nadcházejícími volbami jste vyzval voliče, ať z nich udělají referendum o vládě. Takže to stále platí?

Samozřejmě. Sněmovní volby jsou až za tři roky. Nadcházející volby jsou tudíž nadlouho poslední, kdy se lidé mohou vůči vládě vymezit. Komunální politici by si pak mohli uvědomit, že ti, kteří je reprezentují na vládní úrovni, to dělají špatně. A konečně by to mohlo vyvolat i sebereflexi v rámci stran pětikoalice a také ještě více nahlodat její soudržnost.

Jaká města by ANO chtělo vést?

Určitě chceme pokračovat tam, kde jsme ve vedení už dnes. Dnes máme třináct primátorů a jsme v koalici ve 20 z 27 statutárních měst. Také bychom chtěli obhájit města a obce, které vedou naši starostové a starostky. Samozřejmě se budeme snažit dostat i do vedení dalších radnic, ale bude to těžké, protože tradiční strany se nás vždycky po volbách snaží vyšachovat.

Jak odhadujete, že dopadnou volby pro ANO v Praze?

Bylo by skvělé, kdybychom tady bojovali o první místo. Patrik Nacher je skvělý kandidát. Myslím si, že z pražských kandidátů na primátora je nejlepší hlavně po odborné stránce.

Budete mluvit do utváření budoucích koalic? Je nějaká strana nebo hnutí, s nímž by ANO do koalic jít nemělo?

Můžu říct svůj názor, budu–li o to požádán, ale hlavní slovo budou mít naši zastupitelé. Na rozdíl od pětikoalice nekádrujeme a nevylučujeme spolupráci předem. Jde nám o program. Snad jediné, co bych našim zastupitelům nedoporučil, je spolupráce se STAN, protože jak se ukazuje, jde o projekt organizovaného zločinu za účelem tunelování veřejných peněz.

Když se vrátím k vládě, jste spokojen s její současnou pomocí? V minulém týdnu vláda zastropovala ceny energií a přišla s pomocí průmyslu.

Určitě nejsem spokojen. Zaprvé, vláda s tím přišla příliš pozdě. Měla to udělat v únoru jako Slováci. Zadruhé, těch jejich 6 korun za KWh v reálu znamená, že lidé budou platit za 1 MWh 7 000 až 9 000 korun. Průměrná domácnost za rok spotřebuje 3 MWh, takže bude platit přes 25 tisíc korun jen za elektřinu.

My navrhujeme zastropovat cenu na výstupu výrobců elektřiny na 1 500 korun za MWh, což pro ně znamená 300procentní zisk. To je slušný zisk, ale zisk 3 000 procent, který výrobcům nechává vláda, je nemravný. Místo aby vláda nařídila cenový strop pro výrobce elektřiny, tak chce rozpočet kvůli zastropování zadlužit dalšími 130 miliardami korun. A dalších 30 miliard chce rozdělit osmi tisícům vybraných podniků. Podle jakých kritérií, se neví, což vytváří ideální prostředí pro korupci.

Předvolební kampaň

V rámci kampaně jste se svým obytným vozem navštívil přes 200 obcí. V kolika z nich jste se setkal s negativními reakcemi?

Těch opravdu vyhrocených situací bylo pár. Většina našich mítinků proběhla vlastně v klidu, byly úspěšné. Až ke konci je začali zneužívat k protestům lokální politici a příznivci pětikoalice, na což samozřejmě velmi ochotně naskočila řada médií.

Mimochodem, co bude s „obytňákem“ po volbách? Budete s ním po republice jezdit dál?

Karavan se stal symbolem našich cest za občany a já doufám, že pokud to nakonec nebudu já, tak to využije i náš kandidát v nadcházejících prezidentských volbách. Pak ho dám nejspíš někam, kde by si v něm mohly hrát děti, nebo ho daruji Nadaci Agrofert. Ještě uvidím.

Až 4. listopadu chcete oznámit, jestli budete kandidovat na Hrad. Na tom se nic nezměnilo, nebo už jste rozhodnutý, jestli do klání půjdete?

Nechte se překvapit. Řeknu to před koncem října.

Jak moc velkým soupeřem ve volbách by pro vás byl generál Petr Pavel?

Na to odpovím trochu jinak. Pokud totiž nebudu kandidovat, tak by neměl kandidovat ani on, protože řekl, že vlastně kandiduje jen proto, aby Babiš nebyl prezidentem. Takže očekávám, že když náhodou oznámím, že kandidovat nebudu, tak on stáhne svoji kandidaturu.

Je reálné, pokud byste nekandidoval na prezidenta, že byste se za tři roky znovu pokusil získat premiérský post?

V minulosti jsem to vylučoval, teď už to vzhledem k tomu, co se děje v naší zemi, kterou vede prokazatelně nejhorší vláda od listopadu 1989 v čele se slabým a nerozhodným premiérem, nevylučuji.